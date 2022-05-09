世界視線：褪色大國黃粱夢　英日同盟淪跟班

俄烏戰爭的影響不只局限於歐洲，亦在亞洲掀起波瀾。英國與日本日前簽署《互惠准入協議》，透過加強軍事合作防止武力改變現狀，明顯針對中國及俄羅斯。英日重新走在一起，令人聯想起120年前的英日同盟，惟兩國今非昔比，不再是超級大國。在美利堅雄鷹傲視下，新版英日同盟不是主角而是輔助工具，為美國的利益效勞。

《互惠准入協議》允許英軍與日本自衞隊共同部署，展開訓練、演習及救災，簡化攜帶武器入境對方國家的手續，為英軍常態部署日本鋪路。兩國同意加強國防科技合作，研發未來空戰系統。英國是首個與日本簽訂類似協定的歐洲國家，其他與日本簽有同類協定的國家只有美國及澳洲。英日於1902年為了維護各自在遠東的利益結成同盟，抗衡同為帝國主義列強的德俄兩國。

時移世易，英日威風不再，中國浴火重生成為全球第二大經濟體。俄國雖然經歷連串巨變，但仍然是軍事大國。隨着新冷戰重臨，中俄升級為新時代全面戰略協作夥伴關係，對抗美國為首的西方國家，後者把雙方競爭定調為民主對抗專制。在西方意識形態宣傳下，烏克蘭及台灣成為保衞民主前沿。英日亦以共享普世價值為名複製英日同盟，兩個過氣列強找到了增加存在感的機會。

英國脫歐後外交政策向印太傾斜，意圖提升在前殖民地的存在，去年派出航空母艦伊利沙伯女王號遠航亞洲。中國近年支持阿根廷對福克蘭群島的主權聲索，並計劃出售戰機予阿根廷，倫敦為了反制，遂把觸手伸向台海。日本則藉中國威脅論謀取最大利益，透過與不同國家簽署准入協議，擺脫二戰戰敗國身份束縛，尋求在國家正常化過程中有所突破，並增加與俄在北方四島主權的談判籌碼。

近年美國圍繞印太戰略製造多個同盟小圈子，如四方安全合作機制、三方安全聯盟，真正目的是構建印太版北約，與歐洲北約相呼應，共同維護美國的全球霸權體系。事實上，新版英日同盟出現離不開美國的同意，企圖以此讓日本逐步納入北約體系，為北約全球化邁出重要一步，進一步改變國際秩序。