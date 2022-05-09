正論：總結經驗勿重蹈　帶領香港再上路

兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。第6屆行政長官選舉塵埃落定，唯一候選人李家超順利高票當選。在眾聲喧嘩、社會紛擾下，新特首可謂任重道遠，既要重啟疫後經濟，又要解決積累已久的深層次問題；既要不負中央所託，又要符合市民期望，還要承受外部勢力施壓。不管怎麼說，香港已蹉跎太久，百廢待興，新特首必須總結經驗，吸取教訓，萬勿重蹈前幾任特首的覆轍。只要虛懷若谷，團結一致，必能帶領特區開新篇。

昨日的特首選舉過程非常順暢，李家超以1,416張支持票當選新一任行政長官，得票率99.16%，是歷屆最高得票的當選人。他除了例牌感謝選委和家人支持外，更特別強調發展是解決問題的關鍵，承諾會加快特區發展、增強緊迫感和主動性，利用好「一國兩制」優勢，全面融入國家發展大局，深度參與大灣區建設，踏上經濟發展快車；他又提到，上任後首要解決土地房屋供應問題，現時正組建新班子，形容時間緊迫，但有信心找到合適人選。

顯而易見，李家超深明現在的香港百廢不興，因此在參選之初，已明言施政着重程序的同時，更會以「結果為本」、「以結果為目標」，可謂有的放矢。歷屆特區政府最大的弊端就是議而不決，名為程序公義，實際決而不行，結果原地踏步，一事無成。現屆林鄭政府甚至不止於一事無成，直情添煩添亂。僅處理黑暴和抗疫兩大問題，均見港產官僚做事拖泥帶水甚至徹底躺平。黑暴不用說，在中央三令五申特區政府必須止暴制亂後，林鄭依然無所作為，要不是中央果斷推出《港區國安法》，這場暴亂肯定不知伊於胡底。

一波未平一波又起。黑暴平息未幾，新冠疫情又告爆發，林鄭政府的缺點更被全面放大，讓市民徹底失望。她剛愎自用，不但拒絕倣效內地推行全民強檢，更放任國泰機組人員和外國權貴免檢疫入境，卒令第5波疫情全面失控。面對死病纍纍，中央不得不施以援手，無奈林鄭陽奉陰違，口說動態清零，實際上與病毒共存。直到中央忍無可忍全面動員介入，疫情才有起色。由此可見，李家超要改善施政，達到他承諾的「結果為本」，便必須戒絕林鄭的剛愎自用、陽奉陰違、遇事拖拉、輕易跪低的作風，應該強硬便強硬，應該柔軟便柔軟，只要是為香港好，市民必然感受得到。

說來實在唏噓。香港回歸以來經歷4位特首，每次都是以希望開始，以失望告終，問題就是出在中央用人不當，所託非人。過去中央錯將五十年不變當成五十年不管，對特區事務放任自流，揀選的特首一蟹不如一蟹，致令反對派和外部勢力氣燄囂張。首任特首董建華老實有餘，能力不足，加上以陳方安生為首的港英餘孽把持朝政，與特首對着幹，以致施政舉步維艱，最終只能腳痛下台；繼任的曾蔭權爵士吹着口哨上場，只知與富豪吃喝玩樂、勾肩搭背，政策向大財團傾斜，完全不理民間疾苦，埋下房屋問題尾大不掉、貧富懸殊愈演愈烈等禍根；之後的梁振英雖然根正苗紅，但空有雄心壯志卻眼高手低，解決不了社會問題，反而開啟社會撕裂，任內的佔中和旺暴皆沒有斬草除根，暴亂終在現屆政府全面大爆發。

往者不諫，來者可追。毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。在落實國安法和完善選舉制度後，反中亂港集團再無立足之地，特區終於揭開由亂入治的新篇章。「愛國者治港」的政治路線確定後，新特首便是香港能否重回正軌的決定因素。李家超特別提到上任後首要解決土地房屋供應問題，可見他對社會深層次矛盾和歷屆政府積弊有深刻了解。房屋問題困擾社會各階層，無殼蝸牛貧無立錐之地，中產為了供樓一樣捉襟見肘。過去政府過於倚賴賣地收入，致令政策一味向發展商傾斜，形成發展商獨大，激化貧富差距，年輕人難於向上流，民怨日積月累，不斷加深。

明乎此，新政府必須加快土地審批和供應，廣建公屋和資助房屋，增加公私營合作舊區重建、改善社區環境等。而加快土地供應的關鍵一環，就是減省繁文縟節，為審批關卡拆牆鬆綁以爭取時間。本報曾建議港府將運房局拆局重組，效法深圳以專責部門「一條龍」提供土地審批、規劃發展、發牌建屋，李家超已明言會接納拆局重組方案，未來就看他能否以新思維解決供應不足的老大難問題。

當然，特區亂象千頭萬緒，豈止房屋問題這一筆。經過疫情衝擊，封關超過兩年半，加上過於嚴苛的社交距離措施，導致經濟冰封，各行各業奄奄一息，中港家庭團聚無期。目前失業率高達百分之五，申領一萬元失業援助金的人數多達47萬，各項經濟數據皆尋底，特區簡直就是疲不能興。李家超說過，新政府會利用好「一國兩制」優勢。其實，「一國兩制」最大的優勢，正正是一方面背靠祖國，能融入國家發展大局；另一方面門戶對外開放，是國際金融城市。可惜，在現屆政府摧殘下，「一國兩制」最大的優勢完全發揮不出來，反而變成閉關自守，兩頭不到岸，既無法與內地通關，又不敢與國際接軌。任何經濟體都必須有活水流動才能保持活力，單靠塘水滾塘魚只有死路一條，李家超上任後必須處理好通關問題，對內又好，對外又好，不能再拖，更不能將旅客及外資拒於門外。

社會問題固然必須解決，但政府內部阻力更急於掃除。公務員過去被視為高效廉能的精英隊伍，然而回歸後荒腔走板，走樣變形，墨守成規也就罷了，籠裏雞作反才是最不堪設想。君不見，公僕吃飯砸鍋在黑暴一役表露無遺，經過新宣誓規定後，總算某程度上擺平了黃公僕不忠誠的亂象，然而一紙聲明並不足夠，結果不旋踵疫情來襲，公務員的問題再一次為人所詬病。他們不是站在抗疫最前線為人民服務，反而第一時間龜縮在家工作，以致政府無兵可用。公務員就好比一副機器的摩打，摩打壞了便會令全台機器癱瘓，此所以，公務員必須由內而外全身改造，忠於國家，真誠愛港，這樣才不至於將政府崗位當成打份工，這樣才能令房屋、教育、醫療、安老、扶貧等問題有望迎刃而解。

姑勿論如何，道路是曲折的，前途是光明的。香港經歷幾許風雨，曾經迷失，曾經墮落，但到了今天，中央落實全面管治權，貫徹愛國者治港，總算撥開雲霧迎來曙光。無巧不成話，昨日不僅是特首選舉日，同時是佛誕和母親節。好的開始是成功的一半，在佛法保佑下，母親節又帶來了溫暖，似已預示新班子將會為特區帶來新氣象、新希望！