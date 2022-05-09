經濟決定政治。俄美之戰，決定因素還是經濟，美國不懼國際政治的變化，擔心的是國內在民主選舉制度下的政治鬥爭。若經濟不景，國內政治也會不穩，不同的利益集團可趁勢爭奪政權，理由是政權可帶來龐大利益。

美國現時最大的挑戰，是要繼續吸納國際資金，來填補國內財政與外貿赤字，鞏固金融的泡沫。另一個是壓抑高通脹，不使其失控衝擊脆弱的經濟和引發社會與政治不安。應付高通脹是收緊銀根，抬高利息。一方面可利用息差吸引國際游資，但美國沒收俄羅斯企業與富豪的海外資產卻打擊部分外國資金，要迴避美國的長臂管治。與中國的脫鈎行動也驅趕中國資金離美，息差未必足以吸引外國資金流入，債務的差缺可能還要聯儲局填補。

而收緊銀根可打擊金融股市樓市，卻未必可以壓抑進口通脹。美國去工業化已久，經濟基本運作、生活所需高度依靠海外，海外通脹和其他供應鏈瓶頸因素依然可以推高進口通脹，尤其是俄烏戰爭使俄烏的出口受挫，國際油價、礦產和農產品漲價難回，國際高通脹便形成美國輸入通脹的大壓力。

美國要壓抑國內通脹，便需壓抑國際通脹，它能做的便只是用政治力量迫使國際能源價格下降。但國際能源供應是寡頭壟斷，美國便要與OPEC+的眾多能源出口國鬥爭，不易成功，也會弄巧反拙，讓沙特阿拉伯等與俄國一起再推高能源價格，亦會使石油產出國害怕美國正在立法的制裁手段，把資金調離美國及其長臂控制的國家，如英國等。國際資金流動的促成因素便是政治考慮大於經濟的息差作用。

美國退而求其次的是要對中國妥協，把前總統特朗普的對華關稅增加取消，希望可以減輕進口通脹壓力。或許中國會接納，借此增加對美出口，擴大外貿順差來刺激國內經濟，可是中國也承受着原材料等加價壓力，對美出口的商品仍可提價，結果便會部分抵銷美國減免關稅的作用。

而從政治來看，美國仍在用政治、軍事與金融手段對付中國，中國為甚麼要在這個時候救美國呢？2008年中國用4萬億元刺激經濟來救美國，換來的是美國的恩將仇報。在俄烏之戰，中國可以看清美國的企圖，它是把中俄兩國列為攻擊消滅的對象。中國或許顧慮國際穩定，不落井下石，但亦不需救美。美國能怎樣克服當前的高通脹和滯脹風險？