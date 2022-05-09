美國當代有兩大戰略競爭對手，一是俄羅斯，二是中國。美國認為，這兩個對手的存在，不但會打破美國的百年霸權，而且會（尤其是中國）取代美國世界第一位置。

對此危險，美國已感火燒眉毛，前總統特朗普2017年上台後就開始行動，先要打垮中國。打了4年，聲勢浩大，狠招不少，但是撼動不了中國。現任總統拜登去年上台後接着打，然而主次易位，先打俄羅斯，挑起俄烏之戰，圖削弱困死俄羅斯，再騰出手來，利用戰爭形勢、「超限戰」、全球制裁俄羅斯的威力打垮中國。

拜登政府這樣幹，是在調整特朗普對華打國運戰效果甚微的策略，要用軍事手段，發起戰爭解決問題。在拜登的謀劃中，先是俄烏戰事搞俄羅斯，繼而台海之戰搞中國。這兩場仗要達到目的，美國就一定要大打、打持久戰，才能把美國的「全球力量」動員出來。也只有先打垮俄羅斯，美國才「有希望」打垮中國。

美國當然知道，現在的中俄全面戰略協作夥伴關係非同一般，乃史上最牛，「上不封頂」，可以用一切手段、所有力量對付一切共同敵人。只是，這份「戰略協作」畢竟簽署不久，如何運作應對危機，美國是想試探試探的。於是，俄烏之戰打響，美國率領一眾盟友和嘍囉拚命制裁俄羅斯，更一再威脅中國和它一起行動，否則中國就要承擔後果云云。

那麼，俄羅斯會被打垮嗎？除非俄羅斯內部出了問題，出了「投降派」，否則是不可能的。因為，俄羅斯擁有摧毀全球所有敵對國家的、數量龐大的核武器，並且敢於使用核武器。用俄羅斯總統普京的話說，如果俄羅斯不存在了，世界還有甚麼意義？這話很明確，不會出現俄羅斯被打垮，只會出現大家同歸於盡！

只要俄烏之戰未到動用核武，而是大打持久戰、常規戰，老美若無法打垮俄羅斯，就遑論敢對中國動武。