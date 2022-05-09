清朝光緒年間，「戊戌六君子」推動維新變法失敗而被處死。其中譚嗣同本來可以輕易離開，但他認為：「各國變法無不從流血而成，今日中國未聞有因變法而流血者，此國之所以不昌也。有之，請自嗣同始。」結果從容被捕並慷慨就義，留下「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」的千古絕唱。

重溫這段歷史，是想說明一個道理，革命不是請客吃飯，而是要流血犧牲的。維新變法如是，辛亥革命亦如是，共產黨鬧革命更不例外，是經過無數人前仆後繼、拋頭顱灑熱血，最終才取得政權。香港黃絲黑暴也學人搞「時代革命」，當初還信誓旦旦「兄弟爬山、齊上齊落」，「不分化、不篤灰、不割席」，結果呢？《港區國安法》一到，「兄弟」們即紛紛作鳥獸散，有的流亡海外做二等公民，有的只能在赤柱洗廁所，齊上齊落云乎哉？

君不見，前立法會議員張超雄因涉及前年立法會內會衝突，今年2月被法庭判處藐視罪成監禁3星期。出獄後連呼牢中生活很難過，深深明白與家人分開的痛苦，於是不久便悄悄攜家帶口流亡加拿大，享受天倫之樂去也。短短3星期監禁就受不了，還要學人搞革命，這不是笑話嗎？張超雄有「假難民之父」的稱號，曾經高舉人道主義旗幟，為假難民奔走呼號，說穿了不過是假仁假義，慷香港納稅人之慨。如今他丟下假難民逃之夭夭，這筆爛帳誰來埋單？

事實證明，香港搞政治的人大多自私自利，貪生怕死，平時慷慨激昂，大義凜然，一旦要求他們為民主作出奉獻或犧牲，一個個跑得比兔子還快。最好笑的是，他們逃亡之後還要強調「不忘初心」，簡直虛偽得令人作嘔。既然不忘初心，就應該留在香港繼續「革命」，誓把牢底坐穿，為何要逃亡？

說來說去，最無辜還是那些受他們唆擺而淪為政治炮灰的年輕人，多少人在「違法達義」口號下參與暴動，多少人面對鐵窗前途盡毀。香港民族陣綫成員盧溢燊承認一項存有爆炸品意圖損害生命或財產罪，被重判12年監禁，上訴後仍維持原判，正是如假包換的政治炮灰。當張超雄為自己短短3星期牢中生活感到難過和痛苦時，有沒有想像過12年監禁的滋味？當反對派大佬們一個個逃到海外呼吸「自由空氣」時，可有想像過獄中手足的處境？