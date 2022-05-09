黑暴一役，不僅公務員走上街頭反政府，當中更有不少出政府糧的專業人士，所作所為同暴徒無異。港府擬修訂《社會工作者註冊條例》，曾干犯任何危害國家安全罪行的人士，不能擔任或不能繼續擔任註冊社工。勞福局將於本月16日向立法會提交簡介文件，可謂遲來的撥亂反正。

社工界向來是黃人大本營，佔中時期已有曾健超帶頭反中亂港，「七警案」更令他聲名大噪，雖然被裁定一項襲警及兩項拒捕罪被判入獄5星期，但無阻他藉此進身政界。本來想再下一城參選立法會，只因當時所屬的公民黨不支持，憤而退黨獨立參選落敗。2019年受惠於黑暴，當選九龍城區議員，直到2021年9月被裁定宣誓不被確認，即時離任區議員。此後便一直龜縮，鮮有露面。

最令人側目的是，負責制訂註冊社工的資格標準、處理紀律事宜的社會工作者註冊局，15名成員之中赫然包括曾健超在內。一個反中亂港兼有案底的人，竟然手執社工註冊及紀律懲處等生殺大權，簡直駭人聽聞。註冊局15名成員中，8名由註冊社工選出，6名由特區行政長官委任，一名為社署署長或其代表，每屆成員任期為3年。社工自己人選自己人不足為奇，但政府在社工註冊局有重要角色，居然也是聽之任之，便是咄咄怪事。顯而易見，由特首林鄭月娥以至勞福局局長羅致光皆不作為，放任社工界烏煙瘴氣，來到任期尾聲忽然修例肯定是迫於壓力，不得不為下屆政府撥亂反正鋪路。

然而，僅觸犯國安法才不能註冊為社工，顯然未能完全修補漏洞。像曾健超之流，依然可以打着社工旗號荼毒社會和青少年。註冊社工所屬單位大都獲政府資助，新政府應承擔更多責任，大刀闊斧杜絕亂港黃社工。