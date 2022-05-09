剛移居歐洲的朋友告訴我，當地下月的電費將會上調50%，他正為新帳單而煩惱，如果同樣的事情在香港發生，港人肯定會吵到天上去。其實何止歐陸，如今北美洲也出現惡性通脹，其中一個原因，就是歐美陣營對俄羅斯實施史無前例的經濟制裁，聲稱要懲罰俄國進侵烏克蘭。

西方民主陣營打出了七傷拳，克敵之餘，自己也要受重創。今日不少英國人，就連煮熟馬鈴薯做一頓午餐，幾乎也付不起燒火用的能源費；部分德國人更要減少洗澡的次數，希望能節省熱水，以免多耗費電量。單是制裁俄羅斯，也得付出如許代價，如今不少西方政客還大言炎炎，說北京一旦進軍台灣，下場將會跟俄羅斯無異。

以目前情勢而論，我不認為北京會兵犯台海，不過，西方政客發出的恫嚇言論，卻是十分可笑。這批人恐怕是對經濟，甚至對數字都認識太少，才會如此輕言妄談。

俄羅斯的經濟實力，大抵只能跟中國的廣東省作比較，若論全國的經濟體量，中俄是接近十一之比。美歐制裁區區一個俄羅斯，尚且弄得不少國民揭不開鍋，也洗不起澡，而中國的實力更強，西方一旦掀起全面貿易戰，那七傷拳的反噬力就要厲害十倍，他們能承受得來嗎？

西方已經沒收或扣留了大量的俄羅斯資產，但是莫斯科在這方面的反擊力有限。然而，假如同樣的方法施諸中國身上，結果卻是截然不同。據說，歐美可以沒收的中國資產多達3.4萬億美元，不過，一旦中國「以彼之道，還施彼身」，那可不得了，中方可以扣留的歐美資產，高達5.8萬億美元。

以此觀之，你就知道究竟是誰怕誰了。