自從香港出現所謂移民潮後，每隔一段時間就有笑料流出，繼上月底有港人移民英國後被迫轉職基層，生活由奢入儉，遭到子女頂撞，最終閃電回港，近日又有40多歲寡佬網上招親，徵求來自大埔的異性一起移英，相依為命，真的讓人笑慘了。

移民本身沒有對錯之分，但跟風移民則是愚不可及，無法落地生根更應好好反思。撇開上述個案無名無姓又或出於騙關注，不必太認真。反而筆者有朋友年前舉家移英，每周也在臉書上載英倫生活點滴，包括在家搞派對、到海邊小鎮吃海鮮拼盤等，看了逾一年，照片中始終是其陸續抵埗的香港舊友或當地認識的同類新移民，想找一張洋面孔也難，連同其女兒與同學的合照亦是如此，這究竟是移民還是移居？

移民除了取得當地居留權外，還得被當地人接納，如果人家不當你是自己人，又或你根本不能、不想融入當地社群，那麼性質上只是一種較為長期的觀光旅遊。新加坡建國總理李光耀說過：「在英國，你不會想要留下，因為那裏不歡迎你。」被英國人高度評價為「蘇彝士運河以東唯一的英國紳士」也尚且如此，那些英文水平差，喧嘩成性的人士，又豈能不領教英國人的階級意識與虛偽？留意那不是英國人的拘謹，而是徹頭徹尾的看不起閣下。

有立場親黃的流亡KOL對於英國日前舉行地方選舉，自己也能投票很是滿足，更大講特講香港也有選舉但不是人人能投票，又有黃人潛逃KOL拿着日前行政長官候選人答問會上一句「歡迎海外港人返來建設」，以為着草黃絲黑暴也在獲邀回流之列，自嗨了近20分鐘。能夠參選卻只滿足於投票，明明自己也說「移英拍片呃飯食很淒涼」，但不少移民人士就是這樣一葉障目、執迷不悟。