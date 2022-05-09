李家超當選第6屆行政長官，筆者和廣大市民期望他能帶領新一屆政府勇於變革，為香港開創新局面，尤其是要聽民意，會做事、做成事，解決房屋、貧窮等各類深層次問題，改善民生，重振經濟，穩控疫情，早日恢復與內地通關，讓市民切實感受到新的希望和改變。

香港要開新篇，文化發展是極重要的一章。李家超在政綱中提到將香港發展成文化之都，推動創意經濟，包括在政府架構層面加強對文體旅遊的總體統籌，制訂文化創意產業政策，筆者對此表示認同。香港曾是極具文化軟實力的地方，電影方面素有東方荷里活之稱，港產片曾蜚聲國際，成為華人文化一大標記；音樂、文學、粵劇、表演藝術等亦有很大的影響力。但長期以來，文化藝術政策在政府施政中不被重視，以致相關產業停滯不前，落後周邊地區。香港的文化發展是時候要開創新局面。

筆者將於本周三立法會大會，提出「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」的議員議案，期待集思廣益，合力推動新一屆政府盡快制訂有利文化發展的政策及訂立相關績效指標，邁向國家「十四五」規劃中給予香港的定位，發展為中外文化藝術交流中心。筆者會從多方面提出建議，包括成立文化產業委員會及文化藝術基金，推動文化藝術及創意產業發展；加強與內地特別是粵港澳大灣區及境外的合作交流，以更好發揚中華文化。

具體到協助文藝團體，推動疫後復甦，當局應多鼓勵市民參與文化藝術活動，例如可考慮派發「文化藝術券」，資助市民觀賞文藝表演和展覽，亦要打造香港文化品牌，協助藝術表演團體走進內地及國際市場。同時要加強人才培養，推動文化與旅遊結合，讓香港成為文化活力之都。