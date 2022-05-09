老百姓對當權者最反感是甚麼？就是有被騙、被當傻子耍的感覺。歷史上烽火戲諸侯的典故，戲人者最終被受耍弄者放棄，自取滅亡，說明「民無信而不立」是千古不變的定律。綜觀時下香港的政界，最受公眾歡迎的說話就是「以結果為目標」，而不是在上位者作了大堆美麗的承諾和口若懸河般的願景。

為甚麼一句「以結果為目標」這樣簡簡單單的口號，讓受眾好像久旱逢甘露？無他，只因香港回歸25年，所謂的「高官問責制」，予老百姓的感覺是名存實亡。以本屆政府的表現而言，更是官官相護，官字兩個口，文過飾非，失職瀆職反獲加薪晉升，推諉躺平者更受信任重用。是非黑白顛倒，真理正義不獲伸張，一如讀者痛心疾首地批評本屆政府「抗暴無能，抗疫無心」。抗疫總司令對一個全民強制檢測的動態清零防疫抗疫措施，竟然可以在整個第5波疫情中七易其口，「今天的我打倒昨日的我」，任意搬龍門，毫無誠信可言，隻字不再提全民強檢，拖多50幾日便「關人」拜拜了。

廣東有句俗話：「不怕不識貨，最怕貨比貨。」且看內地抗疫以人民利益和保護生命擺在第一位的施政，是怎樣貫徹執行高官問責制吧！自新冠肺炎疫情爆發兩年多以來，內地從省、市、縣各級對失職瀆職或執行不力的負責官員，是立即就地免職，若涉及刑責還會查究。最新一宗案例在上海，5名幹部官員因涉及一名長者未經嚴格核實是否死亡、險被送往殯儀館的事故，上海普陀區民政局黨組書記兼局長、副局長、科長、辦公室主任及福利院院長立即被免職送審，涉事醫生被吊銷執業證交公安立案追責。試問香港會有真的問責制嗎？120萬人中招，9,000多人枉死，竟無一官受懲？