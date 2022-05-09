笑看天下：安民之道在察其疾苦﻿-施友朋 評論員

香港社會表面富貴，佳餚美酒、奢侈品匯聚，這是不爭嘅事實；然而，華麗奢華背後，卻住着約20萬劏房戶，佢哋「屈室求居」，有無數唱不完嘅悲歌！大家都不難想像，兩年多嘅新冠疫情，一家幾口擠在一個廚廁合一嘅空間下，若不幸有一人感染，肯定全家中招！

好喇！5月開始天氣漸漸轉熱，香港每到7、8月，酷熱天氣警告特別多，劏房戶冇冷氣根本頂唔順！而冷氣費霎時飆升一千幾百元，都幾係嘢！加上有些無良業主又不按實單收費，新生效嘅租管條例又淪為無牙老虎，劏房戶真係「任劏」！

本報尋日又為劏房戶發聲！事關上月北角發生劏房倫常命案，一個19個月大女嬰被揭伏屍睡床，經調查後發現係一宗疑涉及母親嘅倫常慘劇。上址「一開六」嘅劏房單位遂變凶宅，倫常慘案殃及鄰居捲入鬧鬼風波，各自承受難言之痛及經濟重擔。

據悉，事主親戚曾在涉事劏房做法事，然而一眾租客仍感不安，6戶中已有5戶搬走，剩下一戶因租約綑綁未能取回按金，面對沉重經濟壓力，無奈留下苦撐。之不過，租客整日疑神疑鬼，失魂喪魄，難以安寢。

發生呢啲慘事，租客「走唔甩」，因為新租管條例儘管實施逾3個月，但根本畀唔到保障佢哋，唔好講話攞番按金，唔少劏房戶仍然被濫收水電費，有業主甚至以口頭租約方式出租劏房逃避規管，可見所謂新租管條例名存實亡。

當然，業主嘅物業淪為凶宅固然不幸，而劏房戶未能盡早遷走，身心備受煎熬更令人關注。事出突然，政府更應出手相助，給予「驚恐戶」臨時安頓；當政者應念及安民之道在察其疾苦，政府是做實事抑或口噏愛民當秘笈，一個簡單例子盡見矣！