新冠疫情撲襲全球，一晃兩年，由當初的猝不及防，到今天「內捲」與「躺平」、「備戰」與「避戰」的抉擇，疫情已總體趨緩，但面對一道道鑄刻悲戚遺憾的界碑，面對全球逾600萬個疫下亡魂，特別是當中包括最尊敬最摯念的父親，一闋闋「安魂曲」或許有助慰藉心靈，卻只有情志轉折，才可平復傷痛，才可傳承志業，才可為人生賦予新意義。

在第5波疫情下，對於脆弱的病人及其家人，時間和命運都不在他們那邊，留下的只是沮喪孤單的感覺和無法彌補的創傷。作為醫學界人士，父親與我都曾對「希波克拉底誓詞」作出莊嚴承諾，要將照顧病人、扶傾濟弱、服務社會放在第一位，視為矢志不渝的使命和志業，並秉持自尊自信的理念、直面生死的熱忱，覓尋撫慰與安寧。

疫中，人們承受着孤獨、焦慮、痛苦與掙扎的熬煉，而生命的光芒則在苦難中得到煥發，人性的善良得以發揮，意義也才得到呈現。全球大流行的疫情，總有「清零」的一天，但只以一己為念的「躺平」，自我輕忽的「原以為」、「下次先」，太多的堆砌和逃避，往往會令防疫規定猶如一把鍘刀，在不同的疫情變化階段，不知不覺無感地在無明確預警下，將本應點滴珍惜的人生片段「落鍘」剪掉，悵然留下永遠的人生「缺口」！

感恩的是，疫情浩劫雖將爸爸從我們身邊帶走，亦讓我們深切感受失落與死亡的哀慟，但在他的人生最後一程可作陪護，既讓他得到多一刻寬慰，亦讓我們學懂多一點珍惜，並在必須告別與不捨的時刻，能把更多更亮的愛和光表達傳揚，繼續響奏陪伴的旋律，以及從「起床號」到「熄燈號」的生命號角，共同洗滌傷感，共同緬憶昔日的思緒情懷；這並非圍爐式情感宣洩，而是尋求箇中真義的正能量。

上一代香港人，國家民族意識普遍較強，本人的父母分別由內地和新加坡移居香港，他們不是漂萍式的「過客」，而是對香港有承擔、有強烈鄉土情懷，對國家有感覺、有體會、有觀察，對我們更總是心平氣和、面帶微笑地作出期待、提出要求，以實際行動訴說着一個接一個成長故事。不尚浮雲尚實幹，我們貫徹履承時代傳承的責任和使命，致力為新世代樹立新的榜樣和擔當。這是認知，也是恩念，當年受蔭庇的幼苗，如今已茁壯成長，即將綠樹成蔭，勇迎風雨烈陽。過去兩年，有太多的困擾、太多的離逝，太多的時代張力，急待接棒傳承、助力奮鬥的，不僅是我們這一代，還有價值觀仍處於形成期的新世代，都是難得的歷史機遇和成長印記，展現新時代的「軟技能」和「硬擔當」。

今天，面對暫時的天人兩隔，我要深情地「感謝」爸爸的關懷訓誨，會全力照顧媽媽及家人，還要說句「我愛你」去圓滿此生的緣分，並深信可在那麼一天，在天間的某一角給你一個大大的擁抱！