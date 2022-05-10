新冠肺炎疫情發展至今已清楚了，或可作以下的結論。

一是群體免疫並不存在，染病和接種疫苗只是形成抗體，有時限，不會長期免疫，所以要接種加強針和第4針，反映抗疫要長期化，定期打疫苗。不過，接種疫苗或染病後仍會染病，且可以一而再、再而三。二是沒有群體免疫，長期病患者與長者、幼兒都屬高風險群體，容易染病，而重症致死機會也大，未必是因疫病而死。在當前人口老化的社會，這便構成重大的威脅。

三是新冠後遺症已證實，「長新冠」的說法還是籠統，實際後患是怎樣，年期多久，會否觸發其他疾病或成潛伏病患，仍未明確。新冠疫病便絕對不是與流感同級，不可輕視。四是病毒在還有眾多染病者的環境裏，有進一步變種傾向，變種未必會愈變愈馴化，仍有變為惡劣的機率。

在這樣的初步結論下，西方採取與病毒共存的「躺平」策略，風險不小。重病與病死者在醫療開始針對之下規模減少，但死者亦眾，後遺症缺乏應對和報道，形勢未如表面的樂觀。個別地區也出現新一波疫情的迹象，中國堅持動態清零，是人命為重，深圳等地的成功，反映出上海一如香港，制度政策、文化都存在漏洞。像深圳那樣，不足一星期便克服，社會經濟代價有限。中國的選擇，是向香港、上海失誤看齊，抑或是用深圳模式控制疫情，可更快地恢復經濟社會民生？

中央政府堅持動態清零，是既減輕代價，也趁機加強地方治理應變能力，不讓放鬆。去年中國應對疫情成功，經濟穩定恢復，今年了解到疫病的更多情況，以深圳例子，應可迅速地恢復經濟。上海等地的失誤，使中國上下更清楚看到不足之處、修補的方法，雖然有損失，但檢討之後改善而來的得益更大。動態清零的措施可以更靈活，既克服疫情的挑戰，也可在全國地方建立起有效的應急應變機制、措施和改善官民的態度文化，以應付在疫病以外的自然與人為災難，包括敵對勢力的攻擊，未雨綢繆。

動態清零便不單止是防疫策略，而是國家安全應變的對策原則了。上海出現的混亂與失誤，一是打破上海神話，二是使國家上下可以更準確地研究政府與市場的配合方法。如深圳例子，政策有一個層層落實、各方配套的要求，做不到這點，政策雖好，也一樣難以生效。