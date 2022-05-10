美國挑起俄烏之戰的手法是「北約東擴」，全面控制了烏克蘭，把它當槍使，威脅俄羅斯的國家主權和安全，俄羅斯不得不主動出擊，粉碎美國的圖謀。而美國要想照此辦法挑起台海之戰，打擊中國，就要大力支持台灣「謀獨」，製造各種挑釁，逼大陸動武，挑起台海之戰。美國很清楚，以中國的實力和大形勢，北京是一定要不惜一切代價粉碎「台獨」的。

對北京而言，目前不存在動武時機合適與否的問題，只要「台獨」危險已成或將成事實，大陸就一定要立刻動武。北京的這種態度和做法，對美台既是一種威懾，也可能「方便」美國隨時挑起台海之戰。

俄烏之戰未開打前，從戰略利益和全球大局出發，美國是想「維持台海現狀」的，對是否支持「台獨」特別是軍事介入派兵參戰採取「模糊策略」，對大陸方面的武統威懾很有顧忌。不過，隨着俄烏之戰的開打，拖成持久戰，弄成歐洲大戰的可能性愈來愈大。美國軍工複合體大發戰爭財，美國借此重整國際秩序，要霸權永固，拜登個人要青史留名、彪炳顯赫的野心愈加膨脹，老美會不會冒天下之大不韙、冒世界大戰之風險，挑起台海之戰呢？

美國現在狂推霸權，到處挑起戰事、擴大戰火，拉幫結派一起開打，驕橫不可一世的瘋狂，像極二戰時的納粹德國和軍國主義上身的日本。因此，我們不能排除山姆大叔因野心驅使，心態瘋狂、喪失理性下，悍然挑起台海之戰、點燃亞太區戰火，實現其打垮中國的霸業圖謀。

戰爭的腳步聲正在逼近，這場仗若打，中華民族、中國人民遇到的敵人遠比當年的日本更加兇惡殘暴，中華民族將再次「到了最危險的時候」，毛主席說的「要準備打仗」、「要準備大打、打核戰」將成眼前之事。當然，我們絕不希望打，但要做好充分的準備隨時會打。能打才能止打，能戰才能止戰，能戰才能贏戰，此千古不移之理。