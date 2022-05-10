好風憑藉力，送我上青雲。李家超順利當選第6屆行政長官，香港也即將迎來回歸25周年的大日子，意味着一國兩制「五十年不變」已走到一半。經歷過連番社會動盪和新冠疫情折磨，香港迫切需要重新出發，前面的道路該怎麼走，人們既有期待，也有憂慮。期待的是新人事新作風，能夠帶領香港走出困局；憂慮的是過去幾屆政府欠帳太多，深層次矛盾尾大不掉，恐非一時一刻能夠解決。

李家超提出四大政綱：強化政府治理能力，提升管治能力，增強政府執行力；土地及房屋供應提速、提效、提量；全面提升競爭力，創造持續發展空間；建立關愛共融社會，重視青年發展。他把強化政府治理能力排在首位，可謂抓住問題重點。人的因素第一，不管是解決房屋問題，還是提升競爭力，或是建立關愛共融社會，都需要有人去執行，所以，沒有一個強而有力的管治團隊和忠誠可靠的公務員隊伍，一切免談。

唯物辯證法認為，外因是變化的條件，內因是變化的根據，外因通過內因而起作用。香港之所以亂象叢生，雖有各種各樣的原因，但主要還是內部出了問題，說白了就是公務員隊伍有問題。回歸前港英政府埋藏大量暗樁，回歸後特區政府全盤照收，導致公務員隊伍充斥類似陳方安生這樣的港英餘孽和無間道。他們或陽奉陰違，或明頂暗抗，或吃飯砸鍋，使港府施政寸步難行，推出一項跪低一項。反修例黑暴一役，公務員隊伍裏的牛鬼蛇神紛紛露出原形；面對新冠疫情，公務員消極應對甚至怠職瀆職現象更是比比皆是。這樣的隊伍不清理，怎能提升管治能力？

儘管《港區國安法》生效後，全體公務員必須宣誓，但一紙聲明解決不了政治問題。有些人身在漢營心在曹，壓根兒沒有國家觀念，宣誓又有甚麼用？不過是掩人耳目罷了，難保他們日後不會繼續搗亂。林鄭月娥在其最後一份施政報告中煞有介事提出要按「能者居之」原則，檢視公務員高層職位的選拔及聘任機制。其實官員除了「能」，更重要的是「德」，必須德才兼備，才能有效管治，畢竟這不只是一份薪高糧準的工作，而是要有服務國家和香港的使命。

所以，對新一任特首而言，如何收拾爛攤子，真正落實愛國者治港，使香港由亂轉治，無疑任重道遠。