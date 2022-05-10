第6屆行政長官選舉在毫無懸念下塵埃落定，李家超無風無浪順利當選。觀乎市民反應，對新特首不無期望，有的希望新特首能解決房屋問題，有的希望不要再有暴亂發生，有的要求盡快通關。特區能否破浪前行，將衰氣趕走，將好運迎來，端視乎新特首是否有破舊立新、迎難而上的決心。

說來實在令人汗顏。「迎難而上」四個大字，被現屆政府高官掛在嘴邊，止暴制亂又好，打抗疫戰也罷，林鄭政府言必稱迎難而上，但事與願違，黑暴固然一拖逾年，直到中央出手落實《港區國安法》始能平息；疫情更是擾攘兩年半而未止，不僅痛失逾9,000條人命，通關無期更令經濟冰封，各行各業苦不堪言，基層怨聲載道。

至於房屋這個老大難問題，更是困擾特區25年而未解，亂象於今尤烈。李家超明言上任後首要解決土地和房屋問題，可謂看到了最大民怨之所在，問題是說易行難，要是新政府仍然沿襲前朝做法，大搞繁文縟節，不肯拆牆鬆綁，生地變熟地往往要10年之久，那麼，土地和房屋問題只會年復年地延續下去，年輕人向上流難上加難，豈可不戒！

去殖化同樣需要提速前行，特別是司法界戀英崇殖之風熾熱，對於社會要求司法改革明頂暗抗，當成耳邊風；直到今天，司法界依然黃色山頭牢不可破，反中亂港者屢獲放生。

正如本報多次指出，去殖化第一要做的是將紀律部隊步操由英式改回中式，這點已經做到了；第二便是除掉法官的假髮。一頂「扮洋人」的假髮令司法界自以為高高在上，司法獨立變質成司法獨大，其實假髮根本就是心魔，除掉假髮對審案公平公正毫無影響，反而更能體會法律面前人人平等，更能體會香港已經回歸。