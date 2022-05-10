無國界記者組織剛發表報告，列出世界各地的新聞自由指數排名，在180個國家或地區之中，香港由2021年排名80，急跌至2022年的148，大跌68名，跌幅為世界之冠。

不少香港人引以為恥，說這類西方組織是在刻意抹黑香港。對此，筆者卻有不同看法，公道地說，我看不出上述報告有何偏頗之處。譬如新加坡的管治效能與文明程度，素來讓世人稱羨，但獅城的新聞自由排名也不高，位列130名以下，跟香港相差無幾，咱們可謂是難兄難弟。

然而，我要提出的問題是，新聞自由度真是愈高愈好嗎？尤其在這個年頭，人們的教育水平雖然比以往提高，但民智反而愈趨閉塞，社會上的愚民滔滔皆是，大眾很容易便給野心家操弄。既是如此，新聞如果太自由，恐怕反倒會有危險，過去的香港便一而再地承受了慘痛教訓。

在2019年反修例風波期間，我認識多位學界前輩，他們關心社會大事，天天閱讀新聞，但讀新聞恐怕是讀偏了，竟然相信警察在港鐵太子站內打死了多名示威者，由是義憤填膺。我身邊最少有3位學界朋友，當日曾駕車到中文大學或香港理工大學接應出逃的示威者，而這些示威者，他們是不認識的。這3位朋友全部曾任職中學校長或副校長。我經常在想，如果當年香港的新聞沒這麼自由，媒體沒這麼多假訊息，或許不至於弄出如斯光景。

中國內地的新聞自由度雖然比香港更低，但是在某些方面，卻比香港好。譬如在新冠肺炎疫情期間，內地媒體不容許散播反疫苗的訊息，故民眾接種率比香港高。近月，香港、上海同時爆疫，但因為滬城民眾的接種率高，故病亡人數也遠比香港少。