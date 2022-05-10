12人男子組合的主要成員日前回應有黃絲KOL衝着他們發表「虛火」批語，揚言「會努力變為實火」，又實火又虛火的，雖讓人差點以為是中醫在講學，但總也為這場來自黃絲KOL的窩裏鬥添上一陣幽默感。

任何尊重自己工作、肯下苦功的人，都不應被潑冷水，但努力的同時也應對行業困局有確切認知，否則終究是練拳不練功。移居英國的黃絲KOL雖風格偏頗，但虛火論是指「能紅多久」及「能為音樂、影視工業帶來甚麼」，與他有積怨的流亡台灣黃KOL及其子，卻將目光盯在組合的演唱會門票被瘋搶、YouTube有逾千萬點擊，批評虛火論是「戇×」，願意打賭組合在兩年內繼續紅。聲嘶力竭的護航者也只願投放不多於24個月的信心，虛火之說值得各界正視。

這隊組合目前人氣無疑厲害，何止演唱會門票被炒至逾萬元，其粉絲甚至租用天星碼頭廣告位替偶像宣傳，又曾以偶像名義請市民免費搭電車一天，即使在香港樂壇最輝煌的80、90年代，縱也偶有富豪、富婆，但上述揮金如土的粉絲群真的不多見。問題是，這究竟代表這組合很紅，還是迷偶像的人經濟條件很充裕？

這組合有否因擁有逾千萬點擊而名利雙收？門票逾萬元有幾多落進他們口袋？報道指有成員參觀示範單位，但財力所限未能上車，12人中僅一人是業主，拍了很多廣告代表甚麼？為何現今在香港做音樂的總是屢傳經濟拮据，偶像與粉絲的財力出現乞丐王子式對調。如果當今最具人氣的偶像，也沒能突破有名無利、收入不多的現象，這要如何令他們不向粉絲學習，轉戰更有賺頭的行業，繼而生財有道，並於兩年後富得在網絡拍片揚言要打賭100萬元？這個才是各界應看看鏡子，好好思考的問題。