最近體壇焦點，莫過於3項原定今年在內地舉行的國際體育賽事因新冠疫情宣布延期或取消。亞奧理事會宣布，杭州亞運會將延期舉行，汕頭亞青會則被取消。國際大體聯亦宣布，成都大學生運動會將延期至2023年舉辦。

筆者作為香港體育學院董事，明白不少運動員已備戰多時，特別是疫情下面對各種掣肘，他們仍堅持訓練，誓要走上賽場，這種永不言棄的體育精神令人讚賞。如今大賽延期，雖然打亂了部署工作，但同時也讓運動員有更多時間備戰，只是要將競技水平保持在高峰狀態多一年，確實非常不容易，尤其是對於計劃在亞運後退役的運動員而言，要面對的挑戰是更大。全港市民應給予運動員更多的支持和鼓勵，體育學院、各體育總會和特區政府，都要全力支援運動員及教練的後續訓練和部署工作。

為運動員提供更多的訓練場地，是政府的職責所在，康文署的場地管理工作仍有待改善。以泳池為例，今年一月初因新冠疫情而再度關閉，泳會負責人及教練再次因頓失生計而叫苦連天，運動員亦因未能訓練而逐漸流失。當特首早前宣布可於本月5日起重開泳池、沙灘等設施，泳界滿心期待時，卻得悉泳池因內部程序及救生員不足等問題而未能提早重開，令業界和市民大失所望。香港體育發展要專業化，署方應提高辦事效率，制訂妥善機制，加快處理團體申請及重開設施。

雖然涉及內地舉行的國際性大型運動會延期，但隨着特區即將成立文體旅局，加上香港正與廣東、澳門洽談合辦2025年全運會的契機，當局應適時與粵港澳大灣區成立體育聯盟或聯席會議，推動整個大灣區的體育活動多方面合作，舉辦不同運動項目的巡迴賽或大灣區品牌賽事。