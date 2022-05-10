林鄭政府任期只餘下50多天，但越俎代庖則只爭朝夕，如俚語形容「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，往往出人意表。繼縱容包庇中大校董會主席梁乃鵬離任前夕偷步讓段崇智續任中大校長3年後，上周行政長官會同行政會議，通過接納薪津獨立委員會的建議，下屆政治委任官員的薪酬，可回溯過去兩年累積未實施的加薪幅度，同時亦可享受任內未放的年假，由22天加到33天，更容許未放的11天假可折現。有關決定沒有提及行政長官本人，但按掛鈎制度水漲船高的推算，加得最多的自然是行政長官本人。

如果說此舉是本屆政府的大公無私，非為自身利益，那麼何必多此一舉，搶先借箸代籌，為下任特首度身訂造，何不留待李家超上任後自謀進退，也好讓他與將來他委任的政治問責官員商量才決定。難道下屆政府問責高官的加薪問題，還比現任政府要處理的眾多交接事務更重要嗎？為甚麼林鄭政府不留白呢？可見無私顯見私。李家超和他的管治團隊未上場，便先被扣上圖匆匆加人工的貪婪樣。

林鄭政府不經意地為李家超出了一道必答題，兼同時彰顯第5屆政府與民同甘共苦，凍薪兩年。新任政府未有勞更未有功，便要先面對全港經濟嚴重危機、蕭條不景、兩地通關前景未卜、50萬人失業半失業靠臨時緊急失業援助金吊命、庫房已損耗三分之二約6,000億元的困難情況，若率先自己大幅加薪的話，試問怎樣「我與我們同為香港開新篇」啊？可見這道必答題是如何高深和刁鑽了。

本來，林鄭政府完全可以不接納或擱置該委員會的加薪建議，留待下任政府處理，為甚麼要欣然接納？值得深思。殺，有棒殺，有捧殺。捧殺最高招，扮好人，兵不血刃，讓你自取滅亡。