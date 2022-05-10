香港是否可以順風順水開創新篇？經過黑暴衝擊，再來逾兩年嘅疫情折騰，而與內地通關依然困難重重，皆因內地堅持「動態清零」，喺外防輸入嘅大政策下，中港通關短期內應該十分渺茫！當然，若國際旅遊能夠有序恢復，對本港零售業或許有多少「提振」作用！

過去兩年，本港出現移民潮，有機構更指4個港人就有一個想移民，無疑響起專業人才及資金流失警號！據入境處今年首季經3個口岸出入境人數統計，香港居民淨流出數字一直上升，高達逾14萬人；英國推出BNO「5+1」計劃後，亦吸引唔少港人移英，截至去年底，共有約10萬宗申請，去年第4季申請宗數就有1.8萬宗。惟本屆政府一直埋首沙堆避而不談，甚至自我感覺良好，堅稱離港人士只是移居海外，疫情過後會有所改善云云。是耶？非耶？大家不妨放長雙眼睇吓。換屆後新政府考驗重重，香港能否重奏踔厲奮發之風，令人見到氣魄更壯嘅遠景，確實有待時間證明。

疫後經濟復甦之路難行，這是全世界都要面對嘅難題！香港百廢待舉，提升管治能力，需要的是德才兼備之人才，而不是「忠誠的廢物」，這方面阿爺都知之甚詳！新班子是否能汰弱覓強，廣納民意忠言而知所改善，老朽和廣大市民引頸企盼！

呢，抗疫以來百業受重擊，經濟蕭條，民生多艱，疫情話就話逐步受控，惟內部經濟恢復需時，何況中美角力、俄烏戰火持續、外圍環境不明朗等因素，都不利本港今年經濟，港府今年初預期嘅全年實質經濟增長介乎2%至3.5%，當局指「目前看來是無可避免需要下調」。老朽對下調數字不會上心，因為預咗，倒是對新一屆政府能否慎選左右較有興趣，皆因關乎市民福祉也。