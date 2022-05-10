甚麼是「電雞」？電動的雞隻？會發電的母雞？全國所有大小城市，由一線北京市至五線西藏那曲市，都沒有這名稱的事物，唯獨廣州市！

近期廣州市民因着裝一事，再次上了微信熱搜，引起了全國網友的一番稱讚，作為「新廣人」，可謂深有體會。事情源於廣州疫情再度反撲，廣州各區紛紛進行全民核酸檢測。於是乎，你會在大街上看到這樣一片盛況，映入眼簾的是滿屏標配廣州人裝束──短褲、人字拖，他們認為，下樓做個檢測便捷就好。之所以引起大家熱議，是因為最近同樣受疫情困擾的上海市民，為了表達對援滬醫護人員的尊敬，與廣州市民截然不同的是，他們紛紛盛裝出席──西裝、晚禮服，從頭到腳的時尚感。正正就是廣州人這種靈活性，卻為我們在嚴厲疫情中創出一片新天地。

先說衣着，廣州人一向着重隨意，只要舒適方便，甚麼場合都會輕裝一道，故此單靠外觀，大家不容易看出他或她是出席甚麼場合。而廣州人的裝束竟然有助瀕臨死亡的電影業，更令已陷於結業危機的電影院忽然開啟了半頁窗戶，讓他們仍可在這半點空間中爭相吸取一絲僅有的大自然空氣。

可能正是廣州人習以為常活在一份隨意感之下，才會讓很多外來人迷上這裏吧，正是因為這裏既不像一線城市的深圳；更不像自稱國際大都會的香港，每天都被一份莫名帶着奮鬥的壓迫感，壓迫得喘不過氣來而喪失了靈魂，僅剩麻木的軀體；也不像小城市一樣，慢悠悠到磨滅了鬥志。總的來說，廣州給我的感覺是一座中庸之城，在這裏能有一種「家」的舒適感，所以喜歡上了這城市文化，尤其說話的文化。

把妓女叫做「雞」，很多人認為是因為普通話諧音──「雞」諧音「妓」。這個雖然有一定的合理性，但並不能把這裏面包含的內涵講清楚，尤其是我們並不知道妓女的「妓」字，在古代是否音同「雞」。事實上，妓女又稱為「雞」這個事情是大有淵源的。有野史記載說，宋朝某名妓喊叫的嗓門比較大，經常在半夜的時候大喊「還要還要」。看門的大爺受不了這種干擾，跟別人憤怒的說：「她還要個鳥！」該名妓下次大喊的時候，大爺又憤怒的說：「又鳥。」時間久了，「又鳥」就成了該名妓的代號，也就是「雞」的簡寫字，所以南方廣東省的俗語，廣州人統稱妓女為「雞」了。

近兩年疫情嚴重，市政府推出各行各業的監管「清零」，所以很多食肆都有限聚令，禁止親密接觸，唯獨電影院，因為播放電影途中漆黑一片，其他人很難看到一雙情侶在進行甚麼親密活動。有頭腦靈活的廣州人便將妓女賣淫活動移師到電影院進行，跑狗場有電兔，電影院中的妓女則稱之為「電雞」。疫情過後，喜歡隨意的廣州人也會將「電雞」落地生根嗎？