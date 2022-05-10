世界視線：俄國閱兵打對台　美國援烏一場空

俄羅斯首都莫斯科昨日舉行閱兵，紀念衞國戰爭勝利77周年。昔日二戰盟友美國故意打對台，總統拜登同日簽署《烏克蘭民主防衞租借法案》，加強援助基輔。事實上，即使歐美多國提供大量軍援，亦無助烏軍在頓巴斯戰場扭轉劣勢，俄軍步步為營穩步推進，奪取多個重要城鎮。恐怕租借法案墨水未乾，基輔已元氣大傷無力再戰。

自3月底完成首階段特別軍事行動任務後，俄軍集中全力在烏東突破。經過逾一個月戰鬥後，俄軍近日突破烏軍第一道防線，攻佔有「史太林格勒」之稱的頓巴斯戰略要地波帕斯納亞，為南北戰線會合創造條件。亞速海港口城市馬里烏波爾仍有烏軍據守在亞速鋼鐵廠，平民撤走後俄軍並沒有強攻。俄國官媒間接證實有外國高級軍官在鋼鐵廠內，相信是俄軍繼續封鎖的原因，企圖來個甕中捉鱉。

隨着俄軍取得上風，烏軍最精銳的東部集群4萬多人在頓巴斯面臨分割包圍危機。只要基輔當機立斷下令撤退，便可保存有生力量反攻。不過，基輔憂慮把烏東拱手相讓後難以收復，而且大批美援即將到來，認為繼續作戰尚有一線希望。頓巴斯戰局危急，烏軍自然要在其他地方挽回面子，企圖在勝利日打擊俄國主戰派信心，結果在黑海蛇島中了俄軍誘敵深入之計，在伏擊下落荒而逃。

綜觀整個俄烏戰爭不難發覺，西方傳媒刻意製造戰爭迷霧，營造烏軍大勝可期及俄軍兵敗如山倒的印象，從而令西方國家錯誤判斷只需供應大批武器予烏軍便足夠，但大部分武器並沒有送抵頓巴斯前線，餘下運到目的地一天便耗盡。已回國的加拿大狙擊手瓦力曾加入國際軍團在頓巴斯作戰，他對缺乏武器彈藥深有同感，並指有地方武裝企圖搶奪他所屬部隊的裝備。

從瓦力的經歷可看出，前線烏軍缺乏裝備承受重大傷亡，後方各路諸侯則截留軍援武器，蠢蠢欲動。在缺乏分配監管制度下，不論多少武器援助基輔，大部分只會落入寡頭武裝手中，甚至倒賣圖利。然而，美國無法撤回援烏承諾，明知「肉包子打狗」後仍不斷提供武器，以實現拖垮俄國的目標。