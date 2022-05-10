正論：鼠患劇烈皆人禍　香港聞名垃圾多

曾幾何時，香港是美食以及旅遊天堂，到處可見來自各地旅客的身影，但今非昔比，曾經的遊客區冷冷清清，反而橫街後巷卻非常熱鬧，尤其是入夜後，遍布一大堆「不速之客」來覓食，甚至街市及公屋單位也可見牠們身影，今時今日，哪處不是老鼠樂園？

香港衞生環境近年每況愈下，隨地可見垃圾，尤其是疫情爆發後，情況更加惡劣，其中一個原因是回收業大受打擊，內地禁止循環使用曾運往香港的發泡膠箱，積存在本港多區，肉眼所見就如「發泡膠山」，蔓延港九新界，屯門新墟街市附近的垃圾站，數以百計的白色發泡膠箱堆積如山，伸展至路邊，超過10米，垃圾站本身亦污水長流，衞生情況惡劣，引來老鼠空群出動，與途人如捉迷藏，場面令人震驚。食環署稱派員巡查卻並未發現鼠蹤，令人質疑巡查是否敷衍了事？

本港鼠患嚴重，聞名世界，大鼠戊肝個案佔全球絕大部分，有辱國際金融中心聲譽，政府不是沒有投放資源，相反投入大量人力物力，單是食署去年已付出逾7億元公帑，防治蟲鼠，創5年新高，但收穫僅67,182隻，平均捉一隻老鼠成本超過一萬元，相比坊間土法幾十元便可捕鼠，食署滅鼠工作是高成本低能。現時的外判制度被指傾向大集團，政府的行政費用亦過高，恐怕捉鼠成本將會屢創新高。

食署慣性「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，但實際連醫痛也未能做到。有垃圾就有老鼠，根源是非法傾倒垃圾問題，但食署街道管理無方，垃圾圍城，「發泡膠山」遍地開花，多區街市及食品市場外皆可見，載過食物帶有強烈氣味及殘渣，變成老鼠竇，雨季即將來臨，發泡膠箱亦會積水，孳生蚊蟲。不但環境衞生及市民受到威脅，甚至引發火災危機，4月初長沙灣行車天橋底大量發泡膠箱冒煙起火，散發刺鼻燒膠味，令人憂心是毒煙，3月份葵涌近七號貨櫃碼頭，亦發生火燒發泡膠事故，若果放任不理，恐怕遲早出現巨大人命傷亡。

鼠患與垃圾問題分不開，背後成因都是人禍，首先是有人不顧公德，貪方便亂棄垃圾，這方面要加強教育甚至加重罰則，而執法方面亦要迅速，不能讓問題惡化到不可收拾。政府部門當然責無旁貸，各自為政，協調未能做好，形成爛攤子，特別是食署失職難辭其咎，前線人員培訓及外判制度都明顯出現問題，管理層對問題視若無睹，尸位素餐，卻步步高陞，部下自然有樣學樣，橫豎做得差都準時出糧。

官場荒謬事何其多，換人換血才會有希望，檢討防治蟲鼠部門職能架構固然有需要，整個政府架構及人事亦是有大執位必要，昨日候任及現任特首會面，在政府架構重組方面有交換意見，有哪些官員要重用，有哪些早走早着，相信大家心中有數。官場老鼠不除，人禍就會繼續為患香港。