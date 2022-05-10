功夫茶：隨機襲擊頻發生　市民出街點安心

本港防疫措施逐步鬆綁，港人壓抑已久嘅心，終於得到釋放！連日嚟，大批市民蜂擁外出，有人選擇同三五知己聚餐，亦有人同良朋好友一齊行街消費！隨住疫情退卻，市民外出自然放下戒備，諗住唔使再擔驚受怕；殊不知，避得過病毒，依然有人行行吓街都無辜受傷；皆因香港今時唔同往日，黑社會、假難民、南亞兵團等愈嚟愈猖狂，治安何止不靖，直頭係惡劣；甚至連過街老鼠都惡過人，當街打起群交！大街小巷亂象頻生，試問市民外出又何以安心？

呢，尋日清晨喺油麻地，又發生一宗南亞兵團當街隨機傷人案件！案發時，4位市民只係途經上址，可能係落街散吓步，抑或準備返工，但無端端就畀一名南亞佬用玻璃樽襲擊，結果4人全部頭部受傷，好彩傷勢輕微，事後已獲送院治療。警員經調查之後，先喺附近一帶兜截，最終喺舊油蔴地警署外截停一名36歲尼泊爾裔男疑犯。

嗱，姑勿論嗰個南亞佬嘅行兇動機係乜，當隨機襲擊、聚眾鬥毆等治安案件接二連三發生，查實都好難當作單一事件去睇！就好似前晚喺大埔廣福道，有幾名男子當街打晒大交，嚇到其他途人爭相走避；又例如上周六喺旺角一間超市內，又有一名無業男子不單止偷嘢食，仲當眾揮舞牛肉刀！呢啲無不反映一個現象，就係本港治安每況愈下，警隊對於罪惡嘅震懾力大減，再加上現屆政府搞到民怨沸騰，百業凋零，市民一旦迫於無奈，容易鋌而走險！

隨住疫情消退，本港經濟復甦有望，相信選擇鋌而走險嘅市民會愈嚟愈少；之不過假難民同南亞兵團呢兩大毒瘤未除，治安肯定難以改善！前者源於免遣返聲請程序同酷刑聲請機制遭到濫用，搞到港府耗費大量公帑；後者更加係作惡多端，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，搶劫、偷竊、傷人、謀殺、強姦、非禮，諗得出嘅罪行統統有份，簡直視法律如無物！

呢啲南亞兵團家吓仲連累埋一大班奉公守法、努力貢獻社會嘅少數族裔受人白眼！家陣唔少市民街頭見到有南亞族裔喺街尾，都拿拿臨掉頭走，並唔係歧視，分唔到邊啲好人、邊啲壞人嘛；出嚟行街都係想輕鬆吓，無謂搵命博嘛！之但係當假難民、南亞兵團愈嚟愈多，街頭街尾都有一大堆，仲猖狂到光天化日都拎住玻璃樽亂咁扑人，市民可以點避呢？以前最多話唔好出夜街，唔好行小巷，依家可能要修煉絕世武功，先敢行街睇戲囉！

大家可能有疑問，香港家吓仲有冇法律，有冇警察呢？有嘅，不過想有警察即時制止似乎難啲囉，通常都係事後出嚟調查吓！警察家吓好忙㗎，淨係睇啲毒品大案、洗黑錢案，統統要由海關出手偵破就知啦！至於忙緊乜，呢啲機密嘢，功夫茶就不得而知啦！