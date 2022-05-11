美國對付俄羅斯的制裁，最極端的是把俄羅斯部分銀行切斷與SWIFT的連接，也即是禁止它們及背後的企業與個人從事國際金融交易。美國對付俄國可以這樣做，也可同樣地對付中國。美國的議員已提出法案草案，要用切斷SWIFT連接來制裁中國。在俄羅斯之後，這已不是甚麼不可能的事了，中國可怎樣應對呢？美國對付中國亦會首先針對香港，香港怎辦呢？香港金管局說有預案應對，似乎胸有成竹，但實際會怎樣呢？

香港作為國際金融中心，在與內地交易用人民幣時或可改用中國的CIPS。但CIPS的參與銀行數目有限，就算屬內地的一些金融機構，為逃避美國切斷SWIFT連接的制裁，亦可能不敢使用CIPS，故規模太小，對香港金融交易的作用有限。在絕大部分的跨境金融交易，不管是用美元、歐元、日圓、英鎊以至人民幣，都是經SWIFT連接，金管局的預案怎可克服斷接帶來的打擊？或許美國制裁香港可針對部分香港銀行，對美資等外資銀行在港業務還可保留與SWIFT的關係。但這樣卻是對中資和部分被認定為港資銀行的大災難，香港銀行體系便一下子被外資銀行攻佔，金管局的反制只能禁制外資銀行，卻是同歸於盡，挽救不了香港的國際金融功能。

CIPS的擴展需要頗長時間，因此不可能在短中期內替代SWIFT，數碼貨幣也不可能支撐大規模的跨境交易，香港能有的應對只能靠中央政府採有限的對策。

一是爭取美國不全面切斷中國金融機構與SWIFT的連接，如俄羅斯現時保留個別銀行作為與SWIFT連接的窗口。

二是引進更多的新興國家銀行，如埃及、土耳其、阿根廷、巴西、南非以及中東、東南亞的銀行，讓它們在香港營業，使美國制裁不可能針對所有的這些銀行，給香港留有迂迴連接SWIFT的多種渠道。

三是中央倣效俄羅斯，把部分壟斷性的原材料（如稀土）和關鍵的零配組件的供應武器化，指定出口要循香港駐地銀行進行。中國進口佔全球大比例的商品亦要求只能從香港金融體系進口，以此來分化美國及盟國制裁香港與內地的決心與能力。

四是支持港元，改與美元掛鈎的匯率為按一籃子貨幣定價，作為中國自由兌換的貨幣，爭取港幣維持在SWIFT運作中的角色，也還可集中連接東南亞的金融。

SWIFT是難以即時替代，這些方法只是緊急措施而已。