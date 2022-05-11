對俄羅斯而言，英國是一個可恨的國家，對英相約翰遜更是恨得咬牙切齒，而英國人和約翰遜對俄羅斯和普京的憎恨也不遑多讓。俄烏之戰開打，約翰遜比拜登更加上竄下跳，口出惡言，煽風點火，經常對普京破口大罵，那架勢好像烏克蘭不是美國的一桿槍，而是英國的直布羅陀，正在被俄羅斯入侵。

日前，約翰遜透過視像向烏克蘭國會發表演講，據說這是俄烏戰事爆發後首位外國領袖向烏克蘭國會演說。約翰遜十分豪邁地宣布，將追加3億英鎊軍援烏克蘭，承諾讓烏克蘭「強大到無人再敢欺負」。他讚揚烏克蘭人頑強抵抗，把俄軍從基輔大門口趕走，不僅完成21世紀最偉大的軍事壯舉，也暴露了普京歷史性的「愚蠢瘋狂」。

就在這時，被稱為「普京喉舌」的俄羅斯知名電視主播基謝廖夫在節目中「嚴正警告」約翰遜，俄羅斯「可以發射潛航核導彈滅了英國」。這位「戰鬥民族」的電視主播說，俄軍只要用一枚「撒旦2」導彈就能徹底摧毀英國；他說英倫島嶼太小了，一枚「撒旦2」導彈就足以將之淹沒，只要一發，就不再有英國。

基謝廖夫發言時且配有動畫，顯示核彈在英國西部、愛爾蘭西北部海域引爆，之後兩國都從地圖中消失；基謝廖夫質疑約翰遜是否要為了反俄作此犧牲？此外，基謝廖夫還聲稱俄軍可以對英軍發射「海神」魚雷，以時速200公里射向英國海岸，引爆後將會出現「高達500米的海嘯」，帶有極高輻射，將把一切變成「輻射沙漠」。

電視主播基謝廖夫描述得十分過癮，俄羅斯人民想必拍爛手掌。當然，約翰遜和一向驕橫自大的英國紳士們是不會相信的，會投以輕蔑和諷刺挖苦，英國會和美國一道，拚命把俄烏之戰打成持久戰及擴大，直到引發歐洲大戰。他們不幹掉俄羅斯是不會罷休的，只是他們的「愚蠢瘋狂」說不定哪天就「核爆轟頂」。