歐盟官員對香港行政長官選舉說三道四，甚麼瓦解「一國兩制」原則、違反民主原則和政治多元等等，真可謂多管閒事。歐盟被美國綁架而深度介入俄烏衝突，本身焦頭爛額，自顧不暇，有些歐洲家庭甚至連天然氣和電費都付不起了，而政客們還想插手中國內政和香港事務，何德何能？他們有這種心思，何不先顧好自己？再說，甚麼是「一國兩制」原則，他們懂嗎？難道全世界都要跟隨他們那一套才叫民主？正如中國外交部發言人趙立堅指出，香港是中國的特別行政區，香港的選舉怎麼選、誰當選完全是中國內政，輪不到任何外部勢力說三道四。

其實也難怪西方政客如此焦躁，他們過去在香港精心培養了大批政治代理人，並滲透到各個領域包括港府高層，沒想到《港區國安法》一出，這些政治代理人即樹倒猢猻散，不是逃亡海外，就是被投入監獄，或是做了縮頭烏龜，西方數十年苦苦經營瞬間化為烏有，不焦躁才怪。尤其對香港行政長官選舉，西方政客沒有任何發言權，只能隔洋罵街，聊以發洩。

當然，如果說香港從此雨過天青，未免太樂觀。李家超去年曾在網誌指出，《港區國安法》實施後，香港由亂變治，但破壞力量未完全根絕，很多「外國代理人」仍然潛伏在香港。這絕不是無的放矢，西方勢力依然虎視眈眈，外國代理人依然蠢蠢欲動，一有風吹草動，隨時捲土重來。君不見，警方日前又瓦解一個本地激進組織，多人被捕，他們在網上大肆宣揚殺警等暴力言論，並公然討論購買武器、製造炸彈的手法等。由此可見，許多黃絲黑暴並不甘心失敗，總想伺機反撲，香港表面風平浪靜，其實暗流湧動。

難怪李家超當選特首之後強調要「堅持底線思維」。所謂「底線思維」，簡而言之就是維護國家安全，抵禦來自內外的威脅和破壞，保障香港社會大局穩定。實際上，中美博弈愈演愈烈，東西對抗趨於白熱化，香港處於風口浪尖，絕不可能置身事外。由於歷史的原因，不少香港人總是跟隨西方輿論起舞，甚至將自己歸類為西方陣營。但時移世易，香港已回歸25年，與國家同呼吸共命運，這是任何人都無法改變的事實。只有融入國家發展大局，跟上中華民族偉大復興的步伐，香港才有明天。這就是新一屆政府必須堅持的底線思維。