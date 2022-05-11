黃人移民成大勢所趨，英國因為門檻降低，遂成為他們首選之地。然而，不少黃人移民前並沒有仔細想清楚，更無到當地實地生活過，到埗後始知「中伏」。最新一例，是英國電費大幅漲價，有移英黃人收到逾6,000港元的天價帳單，嚇得瞠目結舌。

隨着西方制裁俄羅斯愈演愈烈，歐洲甚至密謀與俄脫鈎，終於惡果自嘗。國際市場天然氣批發價格急劇上漲，英國天然氣和電力市場管制局由4月起，英格蘭、威爾斯和蘇格蘭的消費者若未跟能源供應商簽訂固定合約，全年價格上限將調高693英鎊至1,971英鎊。有移英YouTuber分享當地生活細節，直指早被天價電費嚇親。他居住在第二大城市伯明翰一個小公寓，由去年10月開始，其選用的電力公司由每度電21.99便士加價至24.13便士，11月初又再次加價，最終12月需要交643.44英鎊（約6,582港元）的電費。隨着天然氣供應進一步緊張和大幅加價，未來肯定有排捱。

又有移英黃人教同路人慳電大法，叫人利用免費為電動車充電的超市停車場，一邊為電動車充電，一邊在車上打開電腦辦公；等電充滿，回到家可用轉換器將電源轉為220-249V，這樣就可以供整個房間包括電腦、冰箱在內的大部分電器使用。可惜其苦心孤詣得不到同路人認同，反被轟為教人偷電，影衰香港人云云。

移英港人笑話多，上述只是冰山一角。他們有的帶着數萬元身家、拿起BNO便學人移民；有的以為高學歷易搵工，辭職賣樓舉家遠飄，結果只能在餅廠打工。他們只知隨着西方起舞，西方說香港冇自由，他們便衝去移民；西方說俄羅斯邪惡，他們便鸚鵡學舌，捱天價電費是活該。