5月9日是俄羅斯的衞國戰爭勝利日，事前各種消息紛至沓來，有傳總統普京會正式向烏克蘭宣戰，以便援引法例，動用後備軍上前線。另一方面，又有傳普京非但不會增兵，反而宣布對烏克蘭的特別軍事行動已取得勝利，以此作為撤軍的下台階。

到頭來，宣戰與撤軍的預測同告落空，普京在閱兵儀式上沒有新指示，看來戰事只會耗下去。普京大帝今趟失算了，他試圖以打突擊戰的兵力，應付一場消耗戰，十個瓶兒九個蓋，愈打下去，愈容易陷於泥沼。開戰前，莫斯科準備了約17萬人的軍隊，配合各式強弓硬弩，滿以為在48小時內，可以攻下烏克蘭首都基輔。你也不能說是普京托大，因為就連美國中情局亦預測，基輔在開戰兩天之內就得陷落。

但事實證明，普京和美國中情局都估計錯誤，俄羅斯進軍烏國，戰情步步維艱，莫說首都基輔，就連一個二線城市也不易攻陷。正如本欄常說，這是一個強者失運的年代，普京雖然聰明，卻恐怕對天命所知不多，所謂人算不如天算，他這一跤定然跌得不輕。

其實，閃電戰在48小時內不能奏效，俄羅斯就應該為撤軍作打算。若然全師空手而回，嫌太沒面子，就姑且將兩處親俄的地方，頓涅茨克和盧甘斯克，落實從烏克蘭分離出去，再逼烏國簽署城下之盟，承諾不加入北約便是。在戰爭初期，烏克蘭被打個措手不及，當時他們會願意讓步。可惜普京不甘心就此罷兵，選擇了打持久戰。如今以俄羅斯一國之力，與整個西方民主陣營源源不絕的物資作消耗性對抗。要是莫斯科再增兵，卻怕未必耗得起，退兵面子上又掛不住，此刻是陷入了兩難之局。