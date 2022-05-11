近日一齣新上映的荷里活超級英雄電影，據說因為預告片內5個中文字，令電影在內地上映無期。超英電影寫下被禁新一頁的同時，電影人也該思考與其捨本逐末，大搞反華小動作，又要威又要戴頭盔，倒不如將心思放回劇本創作上，這才是電影的正道。

繼上回港星有份演出的超英電影中，那巴士司機的職員號碼後，這次製作團隊再度偷雞摸狗，在紐約街頭放上報紙箱，上書總部設在美國、立場與中共對立的報章名字。這是紐約街頭常見的嗎？上網圖片搜尋「New York newspaper box」，要找到這份報章的報紙箱也非易事，可見若非植入式廣告，就是製作團隊很有心。

懂看的還會看出電影中有更多非常有心的描寫，譬如以紅色為象徵的反派要強搶名為America的能力；來自香港、倫敦的Master站一起誓師，前者大講黃絲黑暴式濫情文藝腔「能跟你拚死一戰係我嘅榮幸」；英國隊長與象徵平等共存、反暴力思想的輪椅教授，全為紅色反派手下敗將，只有America能憑一己之力狂毆紅色反派，解救世人危難；紅色反派往見兩名虛構的兒子，已是全片最含蓄的一幕了，喜歡畫公仔畫出腸的觀眾會愛上這套電影，像大導演馬田史高西斯、哥普拉般對電影藝術有認識、有要求的，再次評為卑劣亦不足為奇。

內媒去年批評由華裔女導演執導的超英片，指這系列的電影「開始觸碰政治和歷史的敏感話題，這不是他們熟悉的領域」。超英電影以眼花繚亂的電玩式影像來麻痹觀眾，已是慳水慳力，劇本還以最就手的方式妖魔化現實生活中某些國家，上映無期也絕非壞事，尤其這種電影塞滿戲院的放映表，曾說要為小店發聲的黃人又葉公好龍。