5月8日，李家超以極高票當選第6屆行政長官，揭開香港新一頁。這是甚麼特徵的新一頁呢？便是由治及興。對此，李當選後的勝選宣言，已有詳細描述和展示其施政抱負。千里之行始於足下，更需要有合拍的好團隊。

內地有一金句：「政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。」這是中共百年的寶貴經驗教訓。同理，新特首要實現他的施政理念，必須選出一個與他同心同德、進退一致的好班子，他才能如願當好交響樂的總指揮，為老百姓奏出美妙和諧的樂章。對此，香港過去10年兩屆政府如過山車般，經歷內外生死搏鬥、暴亂疫災，暴露出許多「當面說好話，背後下毒手」的內部長期被掩蓋之隱患及病灶，應當成為新任政府組織改革，在選人用人和真偽溯源方面的寶鑑，盡最大努力和爭取最大的公約數，帶眼識人選官、用官。

倘不盲，新政府還會任用「身在漢營心在曹」的黃官嗎？還會重用雙重國籍、拿外國護照、效忠外國政府的人嗎？前廣播處長梁家榮的教訓還少嗎？考評局官員荼毒學子的禍害忘記了嗎？

倘不庸，新政府還會讓那些抱團維護既得利益、繼續腐蝕政府機體的頑固保守勢力盤據嗎？「段爸」被搶閘偷步委任多一屆中大校長，若沒有層層包庇、上下配合，可以偷步成功嗎？

倘不蠢，新政府還會讓那些已有實際表現為奸、庸、懶、廢、貪，續躺平，並只抱打工心態，不擔當、不作為或亂作為的不稱職官員佔着茅坑不拉矢嗎？還要讓這樣的官員胡作非為嗎？

非法佔中被捕者不全告、嚴重政治黑金案竟被撤銷、包庇「連儂牆」者卻獲升官加薪等施政不公，已令現政府盡失民心，新政府好自為之吧！