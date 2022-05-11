本港疫情持續緩和，連續多日維持喺300宗樓下。政府放寬晚市堂食等措施，多咗唔少人出嚟食晚飯，尤其係母親節期間，酒樓客似雲來，幾乎座無虛席，滿堂笑聲，業界指母親節錄得3.2億元生意額，回復以往八成。

呢，就喺呢段時間，爆出元朗有火鍋店累計12人中招，包括一名廚師。其爆發及傳播情況大致如下：5月1日早上6至9時飲茶，9名食客染疫，涉及5張枱，全部坐喺大堂中央；一名火鍋店廚師，佢5月5日最後上班，8日喉嚨痛，檢測陽性，據悉佢已接種3劑新冠疫苗；至於另兩人則涉及一名家居接觸者、一名食客嘅同事，兩人曾共膳。

衞生防護中心追蹤5月1日同一時段喺場內嘅食客，共192人中，其中138人檢測呈陰性，其餘仍待檢測結果。執筆時，該火鍋店群組擴大，再多8名食客確診，即係話暫已累計20人染疫。看來，如疫情擴散，該火鍋店唔停業，相信都冇人會冒險幫襯！

火鍋店嗰位染疫廚師，張竹君醫生指佢嘅發病時間與其他染疫人士相距較遠，加上佢5月6日、7日均喺社區活動，有機會從另一個感染途徑染疫，會進行基因排序分析。

被問到何以該火鍋店爆疫卻仍可如常營業，張竹君解釋，已知傳播發生於5月1日，惟當局至6日才知悉，已相隔一段時間；此外，調查亦未見環境因素引致傳播。老朽覺得當局喺處理呢單群組傳播上冇慌失失立刻要「封舖」，呢個無疑係進步！社會上有隱形傳播鏈，有人中招又有乜出奇！既然非環境因素影響，食肆員工又跟足防疫措施，的確冇必要郁吓就收緊禁令甚至「熔斷」。有專家倡入食肆前先快測，老朽認為此乃個別事件，有關食店倒不如自動停業做一番消毒，以挽回食客信心！