特首選舉塵埃落定，李家超以1,416張支持票、99.16%的得票率當選，絕對算是高票當選，反映出由他出任行政長官，獲得社會的肯定和認同。這場選舉是繼去年選舉委員會選舉和立法會選舉之後，再一次成功實踐香港的新選舉制度。

香港正處於走出新冠肺炎疫情的階段，多年來積累了不少亟需解決的問題。高票當選意味着認受性高，而高認受性肯定有利於施政者落實政綱裏的各項計劃。希望這個邏輯得到實現，來屆政府在李家超的領導下，可以為港人再建光輝歲月。

時移世易，現在的全球局勢變得非常複雜。中美角力愈演愈烈，俄羅斯入侵烏克蘭導致國際關係波譎雲詭，貿易往來受到嚴重打擊，物價飛漲，香港想簡單憑着過去左右逢源的身份發展致富，已經愈來愈難了。香港在維護國家主權、安全和發展利益的前提下，該如何自處、走出困境並再建繁榮，對於新領導班子來說，都將是一個重大的挑戰。

雖然過去的社會不安和新冠疫情對香港造成某程度的傷害，但值得慶幸的是，我們不少基本面上的優勢仍然存在。「一國兩制」的制度優勢沒變，香港仍然背靠着祖國這個全球第二大經濟體。如果特區政府加強全面融入國家發展大局，深化參與大灣區建設的力度，搭上國家經濟發展的快車，好日子必將重臨。再說，香港畢竟是國際大都會，擁有自由開放的經濟體系以及聯通世界的優勢和經驗，也依舊是世界接觸內地最直接的橋樑。如果政府發揮好香港的優勢，提升競爭力，香港是不會從國際投資者的視野裏消失的。

困擾香港的問題不少，過往政府也不是沒有嘗試解決，只是落實的成績未能符合市民的預期。這一趟，筆者基於兩個原因，對李家超政府可以解決問題感到樂觀。第一，李家超做事的方針是「以結果為目標」。第二，他承諾領導的政府會是個「會做事，做成事」的政府。這兩個方針反映的是李家超的進步思維，在香港時下問題眾多的情況下，沒有進步思維是不可能把問題一一解決的。當然，光有進步思維也可能只是一廂情願的事。好在，李家超獲得的是高票當選，有了高認受性就容易凝聚向心力；有了凝聚力，大家就願意毫無保留地一起解決問題。所以，筆者樂觀相信新的政府團隊可以為我們建設一個充滿希望、機遇和活力的香港。

今年是香港回歸25周年，過去一段日子，香港經歷了政治內耗、社會動盪和疫情肆虐，發展方面乏善足陳，就好像一場足球比賽的上半場，先輸一球。但打逆境波不會挫折我們的意志，現在就好像是半場休息，新特首上場猶如下半場的開始，我們還有45分鐘扭轉形勢。香港有自身的優勢，配合新政府的強勢領導和社會的通力合作，再創輝煌絕不是鏡花水月，是一定會達成的。