功夫茶：從速修例護動物　千祈咪再一味拖

動物嘅命也是命。貓狗更是人類最忠誠嘅朋友，根據統計，全港約28萬住戶有飼養寵物，涉及約52萬隻各樣寵物。之不過，虐待動物事件卻一再發生；嗱！聖雄甘地講過，一個國家嘅道德水平，可以從國人對待動物嘅方式衡量。若然，港人殘酷對待動物，招式層出不窮，有人將30隻動物掟落街、有人把小狗剖腹掏空內臟、元朗沙埔村有毒殺十多隻貓狗事件等，阿哥，你話港人道德水平如何？

其實，香港號稱文明之都、法治之城，之但係對本地動物福利相關法例落後。呢，過去數十年，愛護動物協會一直游說政府要更新沿用咗好幾十年嘅虐待動物法例。有道是「上山擒虎易，開口求人難」，政府又好似想一改爛撻撻、唔負責本色喎！千呼萬喚，終於喺2019年就《防止殘酷對待動物條例》完成諮詢，亦加入「謹慎責任」嘅概念。要言之，係指對動物福利負有責任嘅人必須採取措施，以確保照顧到動物嘅需要，包括身體健康、營養飲食、行為表達模式和生活環境嘅需要。

之但係，呢個冇靈魂政府經常予人坐而論道嘅感覺，對有關修例一味吹水拖拉；修例草案終於預計今年下半年提交立法會，多位議員表示支持，指修例自2019年提出已等待多時，但認為目前建議修訂仍有不足及漏洞，如執法部門難以規管違法放生情況。

議員們嘅憂慮，並非無因。呢，港大法律學院與愛協曾進行研究，審視愛協2013至2019年數據庫中335宗涉嫌虐待動物案件，發現當中逾170宗案件未進行檢控。團隊解釋涉嫌主動式虐待嘅案件未被檢控，主要原因係警方無法找到犯人，或係檢查時無法發現身體受傷嘅證據。此外，虐待動物嘅判刑亦太輕，有些僅判百多小時社會服務令和罰款，根本起不了阻嚇作用。

今次修例擬引入新設或更清晰嘅罪行，譬如明確指出：釋放或棄置動物導致該動物受到不必要嘅痛苦，如把海龜或海魚放生到不適合生活嘅淡水河，則屬殘酷對待動物罪行。有議員質疑難以執法，功夫茶倒建議要取消所謂「放生儀式」，因為所謂「放生」根本就係「殺生」，祈福變折福，善信好心做壞事，既然搜證檢控有難度，禁之可也。

此外，殘酷對待動物現時為簡易程序罪行，最高處罰款20萬元及監禁3年，當局建議修例加入可公訴罪行，提高至可處罰款100萬元及監禁7年。有議員擔心阻嚇性仍然不足，功夫茶覺得有法要依，執法要嚴，有法唔執即係縱惡，咁修例咪即係閻羅王開飯店，鬼食！要提高香港嘅道德水平，帶勇之人切忌詐瞓叫極唔醒！當然，最好嘅做法就係接納本報建議，由政府為貓狗設立善終園啦！