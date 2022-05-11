正論：特區加風猛吹　可嘆民生維艱

加風呼呼吹，基層有誰憐。2022年可謂加風四起的一年，儘管疫情仍未完全平息，但民生事項的加價消息接踵而至。最新一例，港府批准的士加價申請，7月17日起，全港的士落旗調高3元。連同早已獲批的巴士加價，而專線小巴和電車等又排住隊申請加價，基層市民只能勒緊褲頭度日。

加價後，市區、新界的士、大嶼山的士起錶價分別為27元、23.5元和22元，首段跳錶每跳加兩毫，後段跳錶每跳加一毫。業界早前建議市區的士起錶加價至30元，由於現時加幅比原建議為低，港府大條道理為批准加價背書。運房局表示，政府審批的士收費調整的申請時，考慮到的士從業員的收入和營運成本的轉變、市民的接受程度，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等；的士業受疫情及營運成本上漲影響，市區、新界及大嶼山的士租車司機在去年每月平均淨收入，撇除通脹後較2019年更低，較難吸引新人入行。政府注意到加價會增加乘客的交通開支，審批加價申請時已充分考慮各項因素。

欲加之價，何患無詞。港府忽然關心起的士司機收入，如此解釋只會令人忍俊不禁。要是當局真的關心的士司機待遇，為何不規管車租過高的問題？早就有議員指出，不少的士司機均憂慮加價後車主會加租，同時令市民乘車意欲降低，陷入惡性循環。惟運輸署署長卻化身車主代言人，認為車主有其成本考慮，對加租已很克制，今次加價獲車主及司機歡迎云云。說到底，港府一向嫌貧愛富，政策從來只向資方傾斜，勞方以至小市民權益則從來不在他們考慮之列。即使現在亟待重建疫後經濟，市民生活艱難，當局也一於少理。

事實上，本港經濟受疫情打擊，加上嚴苛的社交距離措施影響，所有數據均向下跌，失業率則飆至百分之五，申請一萬元失業援助金者達到47萬人之巨，比官方公布的失業人口高出許多，連消費物價指數亦按年上升1.7%，堪稱衣食住行樣樣貴，活在香港甚艱難。很可惜，不管民生如何維艱，一樣敲不醒港官麻木不仁的神經。君不見，兩電早前公布3月燃料調整費水平，港燈每度電的燃料調整費將增至34.5仙，較2月的27.3仙多7.2仙，升幅達26%，堪稱飛擒大咬；中電則加1.1仙，每度電盛惠39.7仙，增約3%，同樣驚人。這還未止，巴士公司今年元旦後已率先加價，多條專線小巴、電車等亦先後向運輸署申請加價；港鐵今年雖凍結票價，但根據機制累積了3.35%的延後加幅，若明年經濟好轉，有機會加價近5%；適逢今年房委會檢討公屋租金，居民面臨加租壓力，以港府對加價申請無任歡迎的作風，苦日子還在後頭。

當然，港產官僚享受世界級高薪，市民日子過得如何苦，他們一樣吃香喝辣，毫無知覺。林鄭最近更越俎代庖，為下屆政府的政治任命官員加薪，與基層被裁員減薪不可同日而語。想當年六七暴動，也是由天星小輪加價觸發，當貧無立錐之地，社會穩定便無從談起，執政者豈可不戒！