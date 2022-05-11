世界視線：馬可斯家族回歸　菲律賓再起風雲

菲律賓大選塵埃落定，小馬可斯及薩拉一如所料，分別當選正副總統。作為已故總統、獨裁者馬可斯之子，小馬可斯可謂子承父業，相隔36年後再次入主馬拉卡南宮。善用社交網令小馬可斯支持度高企，得以輕鬆登上總統寶座。不過，選戰勝利氣氛趨於平淡後，小馬可斯便要面對內外多個問題，考驗他的掌舵能力及政治手段。

小馬可斯在競選期間一直淡化父親的醜聞，反對貪污腐敗指控，並把父親執政時代描述為菲國史上黃金時代。菲國民眾使用社交網時間全球居首，全國1.1億人中80%有社交網帳戶，對選戰的影響力不容忽視。小馬可斯的Facebook、Twitter專頁追隨者數目達700萬，他為了拉近與支持者的距離，特意採用兒時小名「邦邦」（Bongbong）以淡化家族色彩。小馬可斯的專頁更新速度相當快，除了發表政治內容，亦分享生活見聞，並與支持者頻繁互動，成功吸引不少年輕人。

在宣傳攻勢下，不少支持者對小馬可斯父親的歷史一無所知，並視小馬可斯為改善生活及改變貪污歪風的希望。事實上，小馬可斯很少談論具體政綱及政策，甚至缺席辯論，為人熟知只有模糊不明的團結者口號。隨着中美在南海角力升溫，小馬可斯認為要採取非對抗姿態，加上他公開支持現總統杜特爾特的對華接觸方式是菲國唯一選擇，可見杜特爾特的外交政策仍會延續一段時間，中菲良好經濟關係會否延伸至其他領域，便需看小馬可斯的外交手腕。

由於小馬可斯獲得杜特爾特背書，加上副手薩拉是後者女兒，兩人聯袂出戰象徵兩大政治家族共掌治權。杜特爾特雖然受憲法限制無法連任，但安排女兒出選，無形中讓她繼承政治遺產，繼續在新政府發揮影響力，甚至杜特爾特可透過女兒在政壇暗中布局。小馬可斯與薩拉的政治聯盟最後何去何從，值得關注。

小馬可斯與薩拉均是總統之後，兩人有龐大政治勢力支持，贏得選戰不足為奇，但代表了菲國重回家族執政模式，階級固化愈來愈嚴重。36年前菲國人民推翻馬可斯後展開民主化，但家族執政根深柢固的傳統難以改變。