產評：美高通脹吃大虧　削華關稅認低威

美國4月通脹仍然處於40年高位難下，在俄烏衝突短期內未有平息的迹象，以及次季中國經濟受疫情衝擊，大大影響能源價格及國際供應鏈下，單靠聯儲局加息來遏抑通脹，用力過猛只怕會引發滯脹危機。拜登政府心知在通脹問題上嚴重失職，讓美國人吃下大虧，為了挽回聲望，保住11月國會中期選舉勝算，不得不公開承認抗通脹成為首要任務，並主動提出研究削減部分中國商品關稅以助遏制物價，頓令中美貿易戰變得峰迴路轉。說到底，美國由始至終都在搬石砸腳，自討苦吃也是必然的結果！

白宮前主人特朗普在任期間，向中國發動貿易戰，更揚言貿易戰很容易贏，沒有對美國經濟產生負面影響，企業與職位也會撤離中國。可事實證明，特朗普大錯特錯，非但美國企業和消費者必須付出更高昂的代價來購買華貨，在新冠疫情爆發下，美國經濟急速衰退，迫使聯儲局祭出史無前例的無限量寬，激化資產泡沫，為通脹大反撲埋下伏線。特朗普最終無法連任，豈非無因。

本來，現屆拜登政府並無打算在貿易戰問題上「放生」中國，故見第一階段中美貿易協議於去年底正式到期以來，雙方一直未有展開協商，美國對華的金融與科技圍堵亦不絕於耳。可拜登政府萬萬估計不到俄烏衝突由一場東歐紛爭，演變成一場標誌東西分裂的持久戰，歐美對俄國祭出前所未有的金融制裁，引來俄國以斷供能源作還擊，嚴重激化本已高企的物價，令美國通脹瀕臨失控，尤其汽油價格屢創新高變相向民眾加稅。

拜登政府更沒有料到的是，首季以來中國多地出現新冠變種病毒疫情，在「動態清零」政策之下，多地經濟陷入停擺狀態，致令中國的製造業產出和市場需求大受打擊，零部件與商品供應鏈嚴重斷裂，負面影響將於未來3個月內反映在美國經濟身上。雖然聯儲局5月已作出加息半厘的決定，但無論是打後的加息進程和縮減資產負債表的力度皆未如市場預期，其重要考量之一乃是美國經濟增長有明顯放緩迹象，未能承受過猛的加息收水，若然強而為之，能否及時遏抑通脹尚未可知，卻令經濟加速衰退，甚至引發滯脹危機。顯見，單靠貨幣政策已不可能讓拜登政府在11月選舉前解決高通脹這個炸彈！

是故，如今拜登放風考慮取消對中國部分進口商品徵收的關稅，實不令人意外。畢竟，東西分裂是意識形態的長遠之爭，非朝夕可分勝負。目前美國內部通脹面臨失控，生計受到壓力讓美國民眾愈感焦慮不安。這隻「黑鑊」處理不好，足以讓拜登所屬的民主黨在11月的選舉失利，權宜之計只有向中國認低威。

如是者，中美貿易戰的發展將迎來重大轉變，說明中美關係合則兩利，鬥則俱傷。美國要是倒行逆施，最終還是得親自修正以避免翻車。全球看在眼內，大概就能認清美國所主導的反全球化是何其不智，去美元化、地區雙邊貿易等趨勢將加快發展，美國得為其戰略失誤付出沉重代價。