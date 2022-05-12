正論：泊位亂龍無規劃　遊艇民宿隱患多

香港四面環海，又擁有一個自詡世界級的郵輪碼頭，本來「靠海吃海」發展海上休閒旅遊十分可行，無奈港產官僚鼠目寸光，得過且過，不僅郵輪碼頭冷冷清清，就連全港多個避風塘碼頭也因為欠缺規劃管理而一團糟。單是非法的「遊艇民宿」亂象已帶來極大的火警風險。

可以看見，去年下半年本港發生最少3宗避風塘遊艇火警，有漁民反映懷疑與經營海上「宅度假」的遊艇民宿有關，昨日立法會便討論到相關問題。運房局局長陳帆強調，法例規定遊樂船隻只可作遊樂用途，住宿用途一律違法，一經定罪，每人可罰款一萬元。海事處去年12月分別在筲箕灣避風塘和香港仔避風塘「放蛇」，發現有兩艘遊樂船隻進行賓館用途，已作出檢控；過去5年，海事處共檢控27宗使用遊樂船作非遊樂用途的個案，其中8宗與遊艇民宿有關，可見違法亂象頗為猖獗。

實際上，將遊艇改為民宿提供「宅度假」愈來愈普遍，網上輕易便能搜尋到相關的出租服務。與此同時，在樓價高企下，不少船主選擇在船上居住，正如立法會議員批評，罰款一萬元不痛不癢，「當交租都抵」，認為當局必須提高罰則，加強執法。誠然，對違例事項有法必依、執法必嚴是政府應有之義，惟除此以外，避風塘泊位不足、規劃亂龍、欠缺管理，同樣是違法行為愈演愈烈，甚至火警迭起的罪魁禍首。

這樣說絕非無的放矢。避風塘火警隔三差五便有所聞，去年6月，香港仔南避風塘驚爆三級火，火舌直捲半空，焚毀超過30艘船，火燒逾6小時始救熄，動魄驚心；數月後，香港仔南避風塘再次發生火警，一艘遊艇突然起火，濃煙直攻半空，火勢很快升為二級，並波及泊位旁另一艘船，幸無搞出人命。至於屯門河、新油麻地避風塘等亦不時有火警發生。最不堪的是，除了遊艇民宿亂象叢生外，部分停泊船隻更懷疑非法接駁海底電纜，增加祝融光顧的風險。

知病之所起，方能治之。要徹底消除火警隱患，應從根本入手。早就有漁民及船主反映，目前避風塘泊位嚴重不足，以致船隻泊得「密麻麻」，船與船之間沒有預留足夠空間讓滅火輪通過，增加危險；何況「宅度假」盛行，一旦發生火警，隨時造成人命傷亡。本報早就獻上「魚骨形泊位藍圖」，讓遊艇整齊有序地停泊，降低「火燒連環船」風險亦有利消防救援，包括尋覓水域興建整齊有序的魚骨形泊位，泊位之間需有一定距離，以便滅火輪可暢通無阻下進入火警現場；同時增設消防警報系統，內置自動灑水設備；並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，滅火輪到場後即時抽取海水救火；而現場亦增設扶手，讓船上人士可靠着扶手逃生，減少傷亡。有麝自然香，有關建議得到多位議員支持。

說到底，只要完善規劃，做好管理，增加泊位，甚至在碼頭增設餐飲購物等設施，讓遊艇民宿合法化並發展海上休閒度假旅遊並無不可。怕只怕，港產官僚只知做一日和尚敲一日鐘，對外界建議毫不重視，遑論接納執行。香港這些年來競爭力跌跌不休，旅遊吸引力不斷下降，豈是無因。