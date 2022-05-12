世界視線：華府劍指產油國　歐盟欲哭也無淚

俄烏衝突下，全球食品、能源和燃料價格不斷飆升，多國通脹率升至數十年來高位，民眾苦不堪言。首當其衝的歐盟，近日仍緊隨美國步伐加緊推動制裁，禁止成員國進口俄煤及石油，並天真地提出進口中東石油來彌補缺口。要知道，以沙特阿拉伯為首的產油國因高油價而賺個盆滿缽滿，為何要為歐洲人增產來「倒自己米」？

美國同樣深受油價狂飆困擾，面臨巨大壓力的總統拜登，3月時曾致電沙特及阿聯酋「撲油」，卻慘吃閉門羹。逼中東增產不成，美國參議院司法委員會上周憤而通過《反對石油生產或出口壟斷法案》（NOPEC），允許司法部對操縱能源市場的油組及產油國提出訴訟。華府此舉政治意味極濃，除了希望壓低產油國的油價外，更希望掌控石油領域的話語權，從而改變和重塑國際石油格局。

華府祭出NOPEC後，已觸動一眾產油國神經；而歐洲想指望中東國家打救，恐怕是癡人說夢。外界更擔心的是美國一旦出手，或引來中東減產作為回應，最終令油價失控，屆時「一鑊熟」。白宮在各地挑起戰火，正是導致能源價格上漲的根本原因。有俄媒形容，美國正於全球石油市場上展開一場危險遊戲，並批評華盛頓一如以往地，試圖犧牲別國利益來達成自身目的。

烏克蘭局勢令全球石油市場陷入混亂，歐美出台的一系列制裁，急速地推高國際油價。而按實際情況來看，先為此付出代價的並非是被制裁的莫斯科，而是極度依賴俄油的歐洲。儘管美國國內也受到高油價影響，但作為全球最大產油國，美國向歐洲輸出的原油量不斷屢創紀錄，美國油企利潤相應大增，反之歐洲被迫無奈地「含淚」付出高昂的經濟代價。

歐盟信誓旦旦要擺脫對俄能源依賴，但成員國的承受力早已到臨界點。其中德國政府近日透過傳媒放風，指不希望歐盟繼俄煤炭及石油禁令後再制裁俄國天然氣，坦言「在保證經濟不螺旋式下滑的情況下，德國能實施的制裁已達到極限」。難聽點說，「美國靠得住，豬乸會上樹」，到今年下半年缺糧缺能源的歐洲能否捱過去，也是一個大問題。