功夫茶：移民絡繹不絕　香江人財兩失

曾幾何時，香港係東方一顆閃亮明珠，太平山下萬家燈火、霓虹招牌耀眼光芒，香港夜景不但吸引世界各地遊客，也令港人引以為傲：香港幾好都有，點捨得走！之不過，回歸就快25年，移民竟再度成為港人嘅熱話！

本屆政府唔肯面對現實，堅稱離港人士只係移居海外，疫情過後則會有所改變。實情係本港先遭黑暴蹂躪，復被疫情襲擊，政府抗疫無能，害慘市民；百業蕭條，民生維艱！調查指四個港人一個想走，反映香港已不宜久留，此亦哀莫大於心死也。

呢，移民潮仍然持續！教育局尋日回覆議員提問時表示，喺2021/22學年，公營及直資學校嘅流失率亦創5年新高，分別達7.5%及8.4%，相較上一學年分別增加3.1%及3.4%，而流失人數方面，本學年公營學校教師流失人數達3,580人，而直資學校亦達470人。教師整體流失率逾4,000人，恐怕當中唔少都係趕住移民！

當然，教師也是港人一分子，自然也有選擇去留嘅自由。大家如不善忘，應記得黑暴一役，有近4,000名學生被捕，前途盡毀，而荼毒學生嘅黃師，最終亦不過寥寥數名被釘牌。講真，香港嘅教育，黑暴一役，令人睇到由幼稚園到大專教育都有問題。教育界亂象叢生，如今咁多教師自動流失，而早輪亦有唔少名牌學校嘅學生退學，正好反映香港教育確有必要來一趟正本清源，也未嘗不是好事。實情唔少家長對本港教育失去信心，功夫茶相信年輕夫婦一家大小趕移民，很大程度係為子女教育而決心移民！

各位，除咗教育亂象，本屆政府喺司法、醫療、扶貧、安老、住屋、抗疫等，無一不是周身郁，扮忙碌，得個「亂」字，卻無一做得令市民滿意！而政府最為人詬病的，就係政策朝令夕改，中港通關遙遙無期，就連與國際接軌亦印印腳，等人約咁款，難怪連外資都頂唔順港府寬嚴無度嘅禁聚措施，早前香港歐洲商務協會才發表調查報告，25%受訪會員表示將喺未來12個月全面撤離香港。

嗱！有議員表示，過去兩年有超過12萬人離港，去年第4季以永久離港為理由提取強積金嘅申索亦有8,700宗。無可否認，政治因素係移民其中一環，之不過，一個城市是否宜居、能否留住人才，更重要係睇政府施政是否合理，能否聽取民意，從整個社會嘅角度出發，使人民安居樂業。本屆政府夠鐘走人，新一任行政長官就話要為香港開新篇，將會是「能做事，做成事」嘅政府，功夫茶但願新政府吸取前朝教訓，切勿重蹈覆轍，又蹉跎歲月。新政府要真正為民做實事，栽下梧桐樹，自有鳳凰來！