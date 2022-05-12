俄烏戰場上，俄羅斯面對着美國全力的打擊，不但是武器、顧問與僱傭兵、情報等，更多了名為民間，實際與美國軍方勾結的SpaceX公司的星鏈衞星系統的支援，使到俄軍沒法禁制烏軍的通訊與遙距偵辦作戰系統。例如無人機便借星鏈衞星的互聯網絡平台，攻擊突襲俄軍。由於是衞星通訊系統，無遠弗屆，就連深藏地下堡壘和隱蔽的位置，都可通過星鏈衞星與烏軍的指揮連上，也可對俄軍的行動一目了然。甚至相信星鏈系統可干擾俄軍的通訊與全球定位，乃至探測俄軍將領的行蹤，方便偷襲。星鏈系統的參戰是從開戰之前已準備供應烏軍。俄羅斯試圖黑客侵入亦告失敗。俄烏戰場上，最突出的武器除各種大小導彈外，便是無人機與星鏈衞星系統提供的全面訊息覆蓋、導彈與無人機，以至傳統的炮火。但若無不受干擾的訊息指引，不可能產生作用。星鏈衞星應是此仗的明星，把戰爭的模式從根本上改變。

星鏈衞星系統名為民用，在發展的過程中一直受美國軍方與政府的扶持。一如Internet始源自二次大戰的通訊技術和軍方體系，演變為企業，覆蓋全球，成為美國對全球訊息連接最大的控制和威脅。星鏈衞星系統是在低太空中建立Internet式系統，更完善地覆蓋全球，不單止是Internet的升級版、完善版，鞏固美國壟斷，更且形成在低太空中的主宰力量，可排斥其他國家的衞星，進而壟斷低太空與地球的訊息連接，軍事與經濟壟斷趨勢更為嚴重。

現時地球上空只有4,900個衞星運作，星鏈已發射了1,900個，計劃在幾年內增加至42,000個，都經美國規管機構批准。星鏈也計劃每5年替換新衞星。SpaceX的老闆已是全球首富，星鏈的壟斷業務可助其財富更上一層樓。投資在星鏈及相關技術便沒有多大限制。對各國來說，不但新的Internet仍會由美國壟斷，軍方已全面介入。而在太空裏，星鏈已開始威脅其他衞星和太空站（包括中國太空站）的安全，且超越軌道逼近其他衞星的情況亦趨嚴重。於是，戰時或準戰時星鏈衞星用幾十個至幾百個來衝撞中國及其他國家的衞星，便可以即時壟斷太空與地球的訊息連接，例如中國軍方的互聯訊息中斷，北斗衞星隨時會被星鏈衞星全殲。由於星鏈衞星有數萬個，也去中心化，攻擊它們不容易，太空與地面的互聯被美國壟斷，戰爭怎樣打呢？