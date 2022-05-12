不久前，傳出台灣方面擔憂因俄烏開戰、軍火生意大旺、美方生產能力不足要延遲交付售台武器的消息；日前，又傳出美國施壓要求台灣改購軍備的消息，據稱拜登政府認為台美採購的部分武器不適合與大陸作戰，應改購「加強不對稱作戰能力的武器」，美方還將重新評估台軍力量。

在台海之戰、大陸武統問題上，多年來美國最關心的是賣軍火給台灣，持續不斷地、狠狠地大賺特賺台灣的錢。台灣方面，最關心的是根據美台《共同防禦條約》能夠出兵「保衞台灣」。對此，美國人告訴台灣，這樣的要求要看形勢發展，現在和未來一段時間台灣要加強自身軍力，這方面美國可以提供先進軍備，當然，這些軍備武器不是白送的，是一盤生意；在商言商，美國的軍工複合體是要收錢的，然而這是美台「共同防禦」台海安全的基礎，是必須雙方卓有成效地先做起來的，OK？

台灣方面，當然是如小雞啄米般的一個勁兒的點頭，山姆大叔讓它買啥就得買啥，且不二價。俄烏之戰開打後，台灣方面驚恐不已，經過一段觀察和研究，據稱「美台雙方均意識到，大陸未來數年攻台已經是潛在危險，所以要着手重塑台灣防禦變得更加迫切」。美方更是煞有介事地忽悠台灣，烏克蘭軍隊的表現證明，就算軍力不及敵人，「只要有合適的武器，並採用強調機動性、精準打擊的不對稱作戰戰略，就可以擊退敵人」。

美國人這是在暗示現在情況有了變化，前些年的售武未必符合精準打擊、不對稱作戰的要求。美國媒體還警告台灣當局，繼續追求不利於有效防禦戰略的武器系統，並不符合台灣面對持續演變的安全威脅，所以美國強烈支持台灣落實不對稱防禦戰略的努力。面對美國人又要從台灣口袋裏掏走大把的銀子，台灣當局怎麼辦呢？

毫無疑問，堅決服從山姆大叔的要求，還是按一貫方針辦，美爸讓買甚麼就買甚麼、開甚麼價錢就甚麼價錢，舒服晒！