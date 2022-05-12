美國唆擺烏克蘭對抗俄羅斯，接着又來忽悠台灣了。美媒日前引述消息指，拜登政府認為台灣向美採購的部分武器不適合與大陸作戰，私下施壓台方改購加強不對稱作戰能力的軍備，同時重新評估台軍力量。所謂加強不對稱作戰能力，說穿了就是要求台灣充當冤大頭購買更多軍火，向美國交保護費，向軍工複合體輸送利益。稍有常識的人都知道，不管台灣交多少保護費，都無法保證自身安全，隨着大陸軍事實力日益強大，美國根本不可能介入一場毫無把握的戰爭，單憑台灣能抵擋大陸嗎？購買再多的軍火又有何用？

俄烏戰爭爆發後，美西方可以通過陸路將武器源源不絕送入烏克蘭，儘管許多武器還沒開封便被俄軍炸毀。而台海一旦爆發戰爭，大陸必定實施海空封鎖，美國沒有任何渠道向台提供軍火，怎麼辦？華府認為就算台灣軍力不及大陸，只要有合適的武器，並採用強調機動性、精確打擊的不對稱作戰戰略，就可以擊退敵人，於是除了要求台灣改購部分武器，還忽悠台灣預先儲備大量彈藥。但問題是，到底要購買多少武器儲備多少彈藥才足夠？台灣還有多少錢可以進貢？

很明顯，美國不是要保護台灣，而是要榨乾台灣。美方的戰略是圍堵中國大陸，台灣只是一個棋子而已，如果台海爆發戰爭，美國將毫不猶豫地拋棄棋子，而絕不會為棋子賣命，所以，在拋棄前當然要最大限度地榨乾棋子的利用價值。最近台灣宣布放棄購買美製MH60R反潛直升機，理由是價格昂貴負擔不起，可見老美漫天要價，根本就是將台灣當羊牯。整個台灣的財政收入還不如深圳一市，卻要花費大量金錢購買一堆毫無用處的美國軍火，納稅人冤不冤？

這些年美國軍方進行過無數次兵棋推演，結論是沒有任何手段可以阻止大陸攻台，試問台軍又有何能力抵抗解放軍？退一萬步說，即使台灣真的擁有不對稱作戰能力，在戰火之下也勢必變成一片焦土，正如烏克蘭一樣，這是民進黨當局想見到的結果嗎？烏克蘭表面上似乎和俄羅斯打成僵局，實際上損失比對方大得多，山河破碎，生靈塗炭，無數家庭流離失所，經濟損失無法估量，這就是戰爭的代價。兩岸能否避免重蹈覆轍，關鍵在於台灣當局的選擇，如果他們執意要做美國的遏華棋子，下場注定可悲。