「安心出行」流動應用程式又出錯！資科辦昨日表示，前日下午4時許推出的「安心出行」流動應用程式3.2.4版本，因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分Google及華為用戶在更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除。資科辦跟進後已推出更正版本，為市民帶來不便致歉，並已向服務承辦商發出警告信云云。

「安心出行」已非首次出現問題，早前才發生已打兩針的市民使用最新版本的「安心出行」時，應用程式內的二維碼外框轉為紅色警示，無故顯示為未有儲存接種紀錄，令出行受阻。接着又被揭發「安心出行」包含人臉識別功能代碼，並在拆解過去6個版本後，發現Android系統早於2020年已載有該代碼，政府從未提及。如夢初醒的資科辦不得不急急要求承辦商從模組中刪除人臉識別相關功能，釋除公眾疑慮。

根據創科局去年交給財委會文件，「安心出行」系統開發成本約為300萬元，每年維護成本約90萬元，宣傳開支為120萬元，即首年開支約510萬元。來到今年，資科辦在2022/23年度就「安心出行」的預算提升至860萬元，其中360萬元用作程式維護和升級工作，扣除早前公布每年約90萬元維護成本，即政府預留約260萬元升級。數以百萬計的升級費用，卻是每升級一次，錯漏即多一次，還要沒有追蹤功能，如此不濟，既反映承辦商表現未如預期，更證明資科辦監管不足，公帑猶如打水漂，想不說句垃圾也難。

講到底，「疫苗通行證」嚴重限制市民出行的基本權利，隨着疫情放緩，實在有必要檢討是否還有存在必要。資科辦連一個流動應用程式也搞到一鑊泡，成事不足，敗事有餘，同樣應該檢討有沒有存在價值。