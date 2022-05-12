過去，美國的情報機構劣迹斑斑，常測常錯，一直為人笑話。近一年，他們終於痛定思痛，改弦更張，如今思維與判斷方向，似乎都走上了正軌。數月前，世界大部分評論者認為，俄國不會進攻烏克蘭，在烏國做民調，更有七成民眾不相信會面臨戰爭，但美國中央情報局力排眾議，指俄軍隨時會打響第一槍。到頭來，還是中情局具慧眼，俄烏戰爭當真在今年2月爆發了。

近日，西方不少評論者又在胡吹瞎說，指莫斯科將會啟動核按扭，北京更會乘亂進攻台灣。此等言論，可謂語不驚人誓不休，部分的成因是誤判，部分更是心懷不軌，想煽動起反中、俄的情緒。不過，美國的國家情報機構恰在此時，站出來否定了上述說法，持論客觀公允。

早前，美國國家情報總監海恩斯在國會上發言，指沒證據顯示俄羅斯會使用核武，除非本土安全受到威脅。這個分析倒是切近事實，莫斯科主事者，從來不是一群瘋狂的野獸，他們理智而現實，若非到了最後關頭，絕不會走上自毀毀他之路。

不少人常掛口邊，說中國大陸不斷建軍經武，目的是要拿下台灣。海恩斯卻告訴你，事實並非如此，北京根本無意兵犯台海，之所以擴軍，是為了防範美國。假如有一天，美軍大舉介入台灣事務，解放軍要確保有足夠能力，予以迎頭痛擊。

以往美國一直在糊弄世人，說他們擴充軍備，是要壓制中國的軍事威脅。海恩斯卻是好樣的，他一語道破真相，原來剛好相反，那是因為華盛頓不斷在台海興風作浪，才迫使解放軍要作出回應。

難得今日美國政府，還有願意講真話的人。