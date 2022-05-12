本地疫情連續多日維持在每日新增二、三百宗的水平，林鄭日前表示相信可按照「時間表」，在下周四放寬第二階段餘下的社交距離措施，至於第三階段可否提早放寬，仍然有待觀察。坊間分析金牛座女性性格：一旦主觀認定了，便會執着到底，直至目標完成，你說準不準確呢？

相比起之前死抱不到4月21日決不提早放寬社交距離措施，林鄭上周竟一反常態宣布放寬包括食肆可8人一枱等措施，她說：「考慮點係市民，希望市民都過一個愉快母親節，一張枱8人，如果三代同堂，由婆婆、媽媽到個孫，都可以一齊食飯」，這番婆婆媽媽的言論，說得恩同再造似的，可惜新聞中只見有市民共享天倫，卻未見有市民對林鄭的格外開恩表示謝意，更甚的是日前有民調指有接近三成人仍然給她0分，讓她維持「動態稱0」。

然而，林鄭明天生日大日子啊，市民應寬容些祝她生日快樂，因為若沒有林鄭的及時鬆手，金牛座壽星仔女也得至少等到下周四，才可到餐廳8人一枱，與家人、親戚、朋友愉快慶生，可見林鄭在需要果斷的時候，處事十分果斷。說到三代同堂，有不少家庭也渴望可以一起去旅行，可是港人目前仍是出埠容易，回來卻要酒店檢疫7天，林鄭卸任前會再一次「考慮點係市民」嗎？恐怕即使社交距離措施去到第三階段，如此嚴苛的檢疫規定仍會被不知變通者奉為圭臬，並不會出現像突然宣布髮型屋重開、食肆提早8人一枱的用家奇迹。

坊間認為金牛座女性倔強、固執，反觀人馬座男性則行動力強、有判斷力。就算現屆政府不去除嚴苛的防疫安排，新政府上場也會從善如流、贏取掌聲，因此打工仔除非不想飛，否則為下半年留多點年假，好讓疫苗打得有點意義。