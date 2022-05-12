香港故宮文化博物館預計今年7月開幕，展館合共9個展覽廳，展覽廳總面積近8,000平方米，由北京故宮來港的展品數量逾900件，凸顯國家對本港的重視與支持，為香港的藝術文化發展邁出重要的一步。

本港背靠祖國，面向世界，堪稱中西文化交匯的大熔爐，極具文化軟實力。港產片曾盛極一時，出產不少國際巨星，傑作蜚聲國際，因而獲得「東方荷里活」的美譽；音樂、文學、粵劇、舞台劇等亦影響深遠。惟政府以往對文化藝術並不重視，前年才推出首份藝術科技政策，致多年來本港藝術文化發展陷入樽頸。

去年國家「十四五」規劃已清楚確立香港作為「中外文化藝術交流中心」，行政長官亦於政府架構重組方案中，建議新一屆政府考慮成立文化體育及旅遊局，加上西九文化區內的世界級文化藝術設施M+博物館、故宮文化博物館陸續啟用，政府應制訂未來5年文化藝術政策措施及發展藍圖，如成立文化產業委員會及創立文化藝術基金、推動跨地區跨行業的結合、加強文化藝術教育及人才培訓等。

此外，世界不少國家和地區都已針對文化大數據進行深入的研究和政策規劃，內地更透過大數據連接文化內容的「供給端、生產端、雲端和需求端」，打通整個文化生態圈。本港亦應善用科技結合文化藝術，推動文化藝術產業數碼化和智慧化，並為業界提供技術支援。

近年本地畫廊、藝術展覽及拍賣行業發展迅速，極有條件發展成為國際藝術交易中心。期望政府緊握國家支持的無限機遇，培養下一代對國家的認同和文化自信，讓香港成為文化活力之都。