雙重標準為甚麼最令人反感？就是因為對人對事處理不是用同一把尺，龍門任搬，選擇性地作出愛惡。故此，為友者，宜敬而遠之；為政者，自必自毀誠信倒台。

新鮮熱辣的例子，莫如現屆政府處理高官加薪的政策，既雙重標準，又蓄意惡化社情民意，違反自然公義。此舉令人質疑是否包藏禍心？先是去年政府接納最低工資委員會的建議，令最低工資再度凍薪兩年，即前後共4年多沒人工加。及後，該委員會主席還獲特首頒「荷蘭水蓋」獎賞，加持其凍結最低工資的功勞。新鮮熱辣的是，行政長官會同行政會議為下任政府問責班子加薪，接納有關委員會的加薪建議，恢復兩年前的薪金水平，用意彰彰明甚，在全港市民飽受倒閉裁員凍薪減薪，並嚴重失業半失業的大背景下，凸顯本屆政府與民同甘共苦，而新任政府則貪婪無恥，不理老百姓仍水深火熱。在政府體制中，獨享最高薪的4、3、2、1等級的持權柄管治階層大幅加薪（月薪40萬元以上為特首，37萬元以上為司長，35.7萬元以上為局長，23.2萬元以上為副局長，12.5萬元以上為政治助理）。本來高薪養廉是無可厚非，何況其薪級制度是承襲回歸前的公務員薪酬體制，問題卻是林鄭政府雙重標準對待最沒議價能力的最底層勞動工人的最低工資調整，偏心維護商界及財團利益。

去年本屆政府凍結最低工資水平，不讓加薪，致使最低工資連續4年多維持每小時37.5元。以一個雙職工家庭每月工作26天、每天做8小時計算，每月合計工資15,600元，比一個4人綜援家庭可申領救濟性質的公共援助金16,400元還低。試問林鄭政府是否無貧困底層勞工心？試問香港貧富豈不懸殊加劇？試問香港深層次矛盾怎能破解？