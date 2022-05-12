現屆政府落雨收柴，還有個多月就走人！老朽但覺本屆政府施政常予人生蟲拐杖，靠唔住之感！呢，好似講到非做不可嘅全民強檢，照「走勢」睇，學校全面復課，疫情漸穩，港府對全民強檢冇晒熱情，講吓都仿似有罪！

此外，與內地通關，又變成三條九，咪郁手！本屆政府又係好好好，睇唔到！中港通關，睇怕應該又係新政府嘅事咯！日前林鄭表示，去年與內地商討通關時，條件係本地需「清零」一段時間，現在要重新確認通關嘅條件喎！

事實上內地堅持「動態清零」，本報指出本港兩度與通關擦身而過，第一次為2020年6月初，其時本港單日確診人數僅為單位數，6月14日起更錄得零感染。此時期，粵港兩地政府打算推出先導計劃，透過互認兩地健康碼，有限度放寬兩地過境人流。可惜拖拖拉拉，同年7月初，本港爆發第3波疫情。

第二次中港通關機會為2021年12月。去年8月初，本港連續56天錄得零確診，政府宣布第4波疫情完結。呢，去年9月至12月間，粵港舉行3次對接會議，當時便由時任政務司司長李家超率領港府代表團與內地當局商討通關事宜；港人則開始申領「港康碼」。此趟看似通關最有希望，可惜「天意弄人」，本港爆發第5波疫情，唔好話通關無望，亦徹底吹走咗林鄭再坐禮賓府一會兒嘅夢！

坎坷過後未必有艇搭！依家想中港通關，恐怕更不容易。事關係內地多省市正在爆疫，上海疫情至今仍未受控制，日前上海地鐵更首次全線停運；而本港疫情距離每日錄得單位數個案亦為時尚早，可以斷言，本屆政府冇條件亦不會與內地重啟通關。新政府接手爛攤子，萬事待舉，基於主觀及客觀因素，通關？或許，大約在冬季！